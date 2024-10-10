Голубцы – очень сытное и простое в приготовлении блюдо, основа которого – мясной фарш, рис, а также булгур, капуста. Стоит отметить, что белокачанную капусту можно заменить пекинской.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов с рисом, фаршем, но без лишнего приготовления капусты.

Ингредиенты:

капуста 350 г

фарш 500 г

рис 90 г (в сухом виде) + вода 150 мл

лук 1 шт

морковь 1 шт

яйцо 1 шт

чеснок

соль, специи

подсолнечное масло

томатный сок 400 мл

Способ приготовления:

1. Капусту нашинкуйте, залейте крутым кипятком на 10 минут.

2. На подсолнечном масле обжарьте лук с морковью, остудите. Рис отварите до полуготовности, остудите.

3. В миске соедините фарш, зажарку, рис. Отожмите капусту и добавьте в другие ингредиенты. Туда же вбейте яйцо и всыпьте соль, специи. Тщательно перемешайте.

4. Сформируйте котлеты. Форму смажьте маслом, переложите в нее котлеты. Залейте сверху томатным соком и готовьте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 50-60 минут.

По желанию присыпьте зеленью и подавайте!

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