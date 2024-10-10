Ленивые голубцы без капусты: будут очень сочными и вкусными

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт голубцов

Голубцы – очень сытное и простое в приготовлении блюдо, основа которого – мясной фарш, рис, а также булгур, капуста. Стоит отметить, что белокачанную капусту можно заменить пекинской.

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Вкусные голубцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов с рисом, фаршем, но без лишнего приготовления капусты.

Рецепт голубцов

Ингредиенты:

  • капуста 350 г
  • фарш 500 г
  • рис 90 г (в сухом виде) + вода 150 мл
  • лук 1 шт
  • морковь 1 шт
  • яйцо 1 шт
  • чеснок
  • соль, специи
  • подсолнечное масло
  • томатный сок 400 мл

Способ приготовления:

1. Капусту нашинкуйте, залейте крутым кипятком на 10 минут.

Капуста для голубцов

2. На подсолнечном масле обжарьте лук с морковью, остудите. Рис отварите до полуготовности, остудите.

Основа для блюда

3. В миске соедините фарш, зажарку, рис. Отожмите капусту и добавьте в другие ингредиенты. Туда же вбейте яйцо и всыпьте соль, специи. Тщательно перемешайте.

Приготовление голубцов

4. Сформируйте котлеты. Форму смажьте маслом, переложите в нее котлеты. Залейте сверху томатным соком и готовьте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 50-60 минут.

Соус для блюда

По желанию присыпьте зеленью и подавайте!

Готовые голубцы

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