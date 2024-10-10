Ленивые голубцы без капусты: будут очень сочными и вкусными
Голубцы – очень сытное и простое в приготовлении блюдо, основа которого – мясной фарш, рис, а также булгур, капуста. Стоит отметить, что белокачанную капусту можно заменить пекинской.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов с рисом, фаршем, но без лишнего приготовления капусты.
Ингредиенты:
- капуста 350 г
- фарш 500 г
- рис 90 г (в сухом виде) + вода 150 мл
- лук 1 шт
- морковь 1 шт
- яйцо 1 шт
- чеснок
- соль, специи
- подсолнечное масло
- томатный сок 400 мл
Способ приготовления:
1. Капусту нашинкуйте, залейте крутым кипятком на 10 минут.
2. На подсолнечном масле обжарьте лук с морковью, остудите. Рис отварите до полуготовности, остудите.
3. В миске соедините фарш, зажарку, рис. Отожмите капусту и добавьте в другие ингредиенты. Туда же вбейте яйцо и всыпьте соль, специи. Тщательно перемешайте.
4. Сформируйте котлеты. Форму смажьте маслом, переложите в нее котлеты. Залейте сверху томатным соком и готовьте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 50-60 минут.
По желанию присыпьте зеленью и подавайте!
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