Ленивые голубцы из молодой капусты без заморочки: делимся простым рецептом
Ленивые голубцы – блюдо, которое готовится без заморочки. Вам не придется пропаривать капусту, что значительно экономит время. Можно использовать именно свежий, молодой овощ – так получится значительно вкуснее.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов без заморочки опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana ovinnikova в Instagram. Такого блюда хватит на всех.
Ингредиенты:
- фарш – 650 г
- капуста – 300 г
- рис – 100 г
- морковь – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- соль/перец по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 300 г
- томатная паста – 2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- вода – 400 мл.
Способ приготовления:
1. Рис отварить до полуготовности.
2. Промыть под холодной водой.
3. Капусту мелко нарезать.
4. Морковь натереть на крупной терке.
5. Обжарить морковь 2-3 минуты.
6. Затем добавить капусту, посолить, поперчить и тушить под крышкой до мягкости, примерно минут 10-15, затем охладить.
7. В фарш добавить рис, тушеные овощи, яйцо, соль, перец, хорошо перемешать.
8. Для соуса смешать сметану, томатную пасту, воду, соль, перец, хорошо перемешать.
9. Сформировать голубцы и выложить в форму для запекания. Форму предварительно смазать растительным маслом.
10. Залить все томатно-сметанным соусом и поставить в духовку при температуре 180 градусов примерно на час.
11. Несколько раз достать и полить сверху соусом, чтобы голубцы не были сухими.
12. Украсить зеленью.
13. Подавать со сметаной.
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