Ленивые голубцы – блюдо, которое готовится без заморочки. Вам не придется пропаривать капусту, что значительно экономит время. Можно использовать именно свежий, молодой овощ – так получится значительно вкуснее.

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Идея приготовления сочных ленивых голубцов без заморочки опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana ovinnikova в Instagram. Такого блюда хватит на всех.

Ингредиенты:

фарш – 650 г

капуста – 300 г

рис – 100 г

морковь – 1 шт.

яйца – 1 шт.

соль/перец по вкусу

Ингредиенты для соуса:

сметана – 300 г

томатная паста – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

вода – 400 мл.

Способ приготовления:

1. Рис отварить до полуготовности.

2. Промыть под холодной водой.

3. Капусту мелко нарезать.

4. Морковь натереть на крупной терке.

5. Обжарить морковь 2-3 минуты.

6. Затем добавить капусту, посолить, поперчить и тушить под крышкой до мягкости, примерно минут 10-15, затем охладить.

7. В фарш добавить рис, тушеные овощи, яйцо, соль, перец, хорошо перемешать.

8. Для соуса смешать сметану, томатную пасту, воду, соль, перец, хорошо перемешать.

9. Сформировать голубцы и выложить в форму для запекания. Форму предварительно смазать растительным маслом.

10. Залить все томатно-сметанным соусом и поставить в духовку при температуре 180 градусов примерно на час.

11. Несколько раз достать и полить сверху соусом, чтобы голубцы не были сухими.

12. Украсить зеленью.

13. Подавать со сметаной.

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