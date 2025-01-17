Ленивые голубцы – это простая альтернатива традиционному украинскому блюду, в котором нужно парить капусту. Вам не придется заворачивать начинку в листья, а потом еще очень долго все тушить. Достаточно просто слепить изделия из мясной массы.

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Идея приготовления сочных ленивых голубцов для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova.) в Instagram. Вы сэкономите время, если решите сделать именно такой вариант блюда.

Ингредиенты:

рис – 0,5 стакана

гречка – 0,5 стакана

капуста – половина головки

лук – 1–2 шт.

морковь – 1 шт.

фарш – 300–500 г

соль, перец, чеснок – по вкусу

Ингредиенты для заливки:

крем-сыр или сметана – 2–3 ст. л.

кипяток – 1,5 стакана

заправка с болгарским перцем – 2–3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Отварить рис и гречку отдельно до полуготовности.

2. Слить воду, дать крупам немного остыть.

3. Нарезать капусту мелкими кусочками или натереть на крупной терке.

4. Лук мелко порезать.

5. Натереть морковь на средней терке.

6. В глубокой миске смешать фарш с рисом и гречкой.

7. Добавить нарезанные овощи – капусту, лук и морковь.

8. Приправить смесь солью, перцем и измельченным чесноком.

9. Тщательно перемешать.

10. Сформировать из полученной массы небольшие шарики или котлеты.

11. В небольшой миске развести крем-сырь или сметану с кипятком, чтобы получилась однородная консистенция.

12. Добавить заправку с болгарским перцем, перемешать.

13. Выложить сформированные голубцы в глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном.

14. Залить подготовленной заливкой, чтобы жидкость покрывала голубцы примерно на 2/3.

15. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне 30-40 минут, периодически проверяя уровень жидкости.

16. Готовые ленивые голубцы подавать горячими, посыпав свежей зеленью.

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