Ленивые хачапури без теста: простой рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
357
Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут хачапури. Готовить их можно и без муки, используя творог.

Видео дня
Хачапури из творога

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и при этом ленивых хачапури, с двумя видами сыра.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 150 г кисломолочного сыра
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. муки
  • 1/3 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 30-50 г. сулугуни/моцареллы

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавляем белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

Творожная масса

2. Влажными руками формируем "кораблик" на пергаменте и отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Сколько готовить хачапури

3. После выкладываем натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Хачапури с сыром

Подаем с желтком, если не едите сырой, то можете его запечь!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаедарецептпродуктымолочная продукция

Сейчас мы готовим

Все рецепты