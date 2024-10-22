Ленивые хачапури из творожного теста: рецепт сытного блюда для перекуса
Домашние хачапури можно готовить из мучного теста, слоеного и просто творожного. Для того, чтобы они были нежными и ароматными, добавьте много твердого сыра!
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних хачапури из творога и тертого твердого сыра.
Ингредиенты:
- 150 г кисломолочного сыра
- 1 яйцо
- 3 ст.л. муки
- 1/3 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 30-50 г. сулугуни/моцарелы
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавьте белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.
2. Влажными руками формируем хачапури на пергаменте и отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
3. После выкладываем о внутрь натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.
Можно добавить желток, но можно и без!
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