Домашние хачапури можно готовить из мучного теста, слоеного и просто творожного. Для того, чтобы они были нежными и ароматными, добавьте много твердого сыра!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних хачапури из творога и тертого твердого сыра.

Ингредиенты:

150 г кисломолочного сыра

1 яйцо

3 ст.л. муки

1/3 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

30-50 г. сулугуни/моцарелы

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавьте белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

2. Влажными руками формируем хачапури на пергаменте и отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

3. После выкладываем о внутрь натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Можно добавить желток, но можно и без!

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