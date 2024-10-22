Ленивые хачапури из творожного теста: рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Домашние хачапури можно готовить из мучного теста, слоеного и просто творожного. Для того, чтобы они были нежными и ароматными, добавьте много твердого сыра!

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Домашние хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних хачапури из творога и тертого твердого сыра.

Рецепт хачапури

Ингредиенты:

  • 150 г кисломолочного сыра
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. муки
  • 1/3 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 30-50 г. сулугуни/моцарелы

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавьте белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

Основа для хачапури

2. Влажными руками формируем хачапури на пергаменте и отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Приготовление блюда

3. После выкладываем о внутрь натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Сколько выпекать хачапури

Можно добавить желток, но можно и без!

Готовое блюдо

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