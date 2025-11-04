Хачапури – лучшее блюдо для праздничного стола или просто для перекуса. Готовить хачапури можно по-разному – из творожного теста, а также просто из лаваша.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных домашних хачапури с сыром и яйцом.

Ингредиенты:

творог 150 г творога

яйцо 1 шт. (белок в тесто, желток сверху)

мука 2-3 ст. л. (пшеничная/рисовая или 50:50)

разрыхлитель 1/2 ч. л.

сулугуни или моцарелла 60-80 г

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, белок, муку, соль и разрыхлитель.

2. Сформируйте хачапури на пергаменте, по желанию можно посыпать кунжутом.

3. Выпекайте 30 минут при 180C. Добавьте сулугуни, еще 10 минут в духовке готовьте. Сделайте углубление, влейте желток и при необходимости готовьте еще минутку.

Подавайте блюдо горячим!

