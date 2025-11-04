Все рецепты
Ленивые хачапури по-аджарски: делимся рецептом самого элементарного теста
Хачапури – лучшее блюдо для праздничного стола или просто для перекуса. Готовить хачапури можно по-разному – из творожного теста, а также просто из лаваша.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных домашних хачапури с сыром и яйцом.
Ингредиенты:
- творог 150 г творога
- яйцо 1 шт. (белок в тесто, желток сверху)
- мука 2-3 ст. л. (пшеничная/рисовая или 50:50)
- разрыхлитель 1/2 ч. л.
- сулугуни или моцарелла 60-80 г
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Смешайте творог, белок, муку, соль и разрыхлитель.
2. Сформируйте хачапури на пергаменте, по желанию можно посыпать кунжутом.
3. Выпекайте 30 минут при 180C. Добавьте сулугуни, еще 10 минут в духовке готовьте. Сделайте углубление, влейте желток и при необходимости готовьте еще минутку.
Подавайте блюдо горячим!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: