Ленивые хачапури по-аджарски: делимся рецептом самого элементарного теста

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
231
Рецепт блюда

Хачапури – лучшее блюдо для праздничного стола или просто для перекуса. Готовить хачапури можно по-разному – из творожного теста, а также просто из лаваша. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных домашних хачапури с сыром и яйцом. 

Ингредиенты:

  • творог 150 г творога
  • яйцо 1 шт. (белок в тесто, желток сверху)
  • мука 2-3 ст. л. (пшеничная/рисовая или 50:50)
  • разрыхлитель 1/2 ч. л.
  • сулугуни или моцарелла 60-80 г
  • щепотка соли

Способ приготовления: 

1. Смешайте творог, белок, муку, соль и разрыхлитель.

2. Сформируйте хачапури на пергаменте, по желанию можно посыпать кунжутом.

3. Выпекайте 30 минут при 180C. Добавьте сулугуни, еще 10 минут в духовке готовьте.  Сделайте углубление, влейте желток и при необходимости готовьте еще минутку.

Подавайте блюдо горячим! 

