Ленивые хачапури "Три стакана": делимся рецептом очень вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
279
Рецепт блюда

Хачапури – очень сытное и вкусное блюдо грузинской кухни. Готовить его можно по-разному, но самое главное – сделать удачное тесто, которое можно заменить даже лавашем. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ленивых и очень вкусных хачапури, которые элементарно готовятся. 

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 стакан молока
  • 1 стакан муки
  • 0,5 ч. л соли
  • 0,5 ч. л разрыхлителя
  • творог 200 г
  • сливочное масло 50 г
  • масло 1 ст. л

Способ приготовления: 

1. Яйцо, молоко и соль взбиваем венчиком, добавляем просеянную муку, разрыхлитель, натертый сыр и перемешиваем.

2. Разделяем тесто на 2 части и жарим хачапури с обеих сторон по 2-3 минуты.

3. Смазываем сливочным маслом и подаем! 

