Ленивые хачапури "Три стакана": делимся рецептом очень вкусного блюда
Хачапури – очень сытное и вкусное блюдо грузинской кухни. Готовить его можно по-разному, но самое главное – сделать удачное тесто, которое можно заменить даже лавашем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ленивых и очень вкусных хачапури, которые элементарно готовятся.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 стакан молока
- 1 стакан муки
- 0,5 ч. л соли
- 0,5 ч. л разрыхлителя
- творог 200 г
- сливочное масло 50 г
- масло 1 ст. л
Способ приготовления:
1. Яйцо, молоко и соль взбиваем венчиком, добавляем просеянную муку, разрыхлитель, натертый сыр и перемешиваем.
2. Разделяем тесто на 2 части и жарим хачапури с обеих сторон по 2-3 минуты.
3. Смазываем сливочным маслом и подаем!
