Хачапури – очень сытное и вкусное блюдо грузинской кухни. Готовить его можно по-разному, но самое главное – сделать удачное тесто, которое можно заменить даже лавашем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ленивых и очень вкусных хачапури, которые элементарно готовятся.

Ингредиенты:

1 яйцо

1 стакан молока

1 стакан муки

0,5 ч. л соли

0,5 ч. л разрыхлителя

творог 200 г

сливочное масло 50 г

масло 1 ст. л

Способ приготовления:

1. Яйцо, молоко и соль взбиваем венчиком, добавляем просеянную муку, разрыхлитель, натертый сыр и перемешиваем.

2. Разделяем тесто на 2 части и жарим хачапури с обеих сторон по 2-3 минуты.

3. Смазываем сливочным маслом и подаем!

