Ленивые хачапури за 20 минут: на чем приготовить тесто
Хачапури – очень вкусное блюдо с сыром, которое легко приготовить в домашних условиях. Для того, чтобы делать рыхлое тесто, вам понадобится кефир. Духовку включать не придется - хачапури жарится на сковородке всего 20 минут.
Идея приготовления хачапури на кефире опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Для начинки используйте сыр сулугуни – он отлично плавится.
Ингредиенты:
- кефир – 220 мл.
- яйца – 1 шт.
- растительное масло – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 250 г
- сыр сулугуни – 230 г
Способ приготовления:
1. К кефиру добавить яйцо, соль, сахар и растительное масло.
2. Перемешать и добавить муку и расписыватель.
3. Замешать мягкое тесто.
4. Поделить тесто на 3 части, каждую раскатать в небольшой круг.
5. Натереть сыр сулугуни.
6. Выложить на тесто.
7. Защепить края, перевернуть на другую сторону и немного раскатать.
8. Выложить хачапури на сухую разогретую сковородку и обжарить по 3 минут с каждой стороны.
9. Смазать хачапури сливочным маслом.
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