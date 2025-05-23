Ленивые хачапури за 20 минут: на чем приготовить тесто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Ленивые хачапури за 20 минут: на чем приготовить тесто

Хачапури – очень вкусное блюдо с сыром, которое легко приготовить в домашних условиях. Для того, чтобы делать рыхлое тесто, вам понадобится кефир. Духовку включать не придется - хачапури жарится на сковородке всего 20 минут.

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Идея приготовления хачапури на кефире опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Для начинки используйте сыр сулугуни – он отлично плавится.

Ленивые хачапури за 20 минут: на чем приготовить тесто

Ингредиенты:

  • кефир – 220 мл.
  • яйца – 1 шт.
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 250 г
  • сыр сулугуни – 230 г

Способ приготовления:

Ленивые хачапури за 20 минут: на чем приготовить тесто

1. К кефиру добавить яйцо, соль, сахар и растительное масло.

2. Перемешать и добавить муку и расписыватель.

Ленивые хачапури за 20 минут: на чем приготовить тесто

3. Замешать мягкое тесто.

4. Поделить тесто на 3 части, каждую раскатать в небольшой круг.

Ленивые хачапури за 20 минут: на чем приготовить тесто

5. Натереть сыр сулугуни.

Ленивые хачапури за 20 минут: на чем приготовить тесто

6. Выложить на тесто.

Ленивые хачапури за 20 минут: на чем приготовить тесто

7. Защепить края, перевернуть на другую сторону и немного раскатать.

8. Выложить хачапури на сухую разогретую сковородку и обжарить по 3 минут с каждой стороны.

Ленивые хачапури за 20 минут: на чем приготовить тесто

9. Смазать хачапури сливочным маслом.

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