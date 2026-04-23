Ленивые конвертики из лаваша: добавьте внутрь сыр и зеленый лук
Быстрый перекус, не требующий сложных ингредиентов, всегда будет удачным решением на каждый день. Особенно, если речь идет о чем-то сытном, ароматном и одновременно простом в приготовлении. Ленивые конвертики из лаваша – именно то блюдо, которое выручает, когда нужно приготовить что-то вкусное за считанные минуты. Такой вариант подойдет и для завтрака, и для перекуса, и даже легкого ужина. Рецепт максимально доступен и не требует кулинарного опыта.
Идея приготовления сытных белковых конвертиков в лаваше опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- творог – 200 г
- твердый сыр – 200 г
- йогурт – 2 ст.л.
- зеленый лук – небольшой пучок
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для начала подготовьте начинку: в глубокой миске соедините творог, натертый твердый сыр и натуральный йогурт.
2. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, посолите и поперчите по вкусу.
3. Массу хорошо перемешайте до однородной консистенции.
4. Лаваш нарежьте на удобные прямоугольники среднего размера. На каждый кусок выложите порцию сырной начинки и аккуратно заверните в форму конверта, чтобы начинка оставалась внутри.
5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или используйте сухую поверхность. Выложите конвертики и обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до образования румяной, хрустящей корочки.
6. Альтернативно их можно запечь в духовке при температуре 180°C примерно 15 минут.
