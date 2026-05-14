Конвертики из лаваша с фаршем – простое и очень сытное блюдо, которое выручит, когда нужно быстро приготовить обед или ужин. Хрустящий лаваш, сочная мясная начинка и расплавленный сыр внутри делают такую закуску особенно вкусной. Для рецепта не понадобится много ингредиентов или сложных кулинарных процессов. Все готовится на сковородке буквально за считанные минуты.

Идея приготовления сытных конвертиков из лаваша опубликована на странице фудблогера diana.domovych в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 упаковка

мясной фарш – 400 г

лук – 1 шт.

сыр – 100-150 г

яйца – 2 шт.

укроп – небольшой пучок

вода – 2-3 ст. л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, соль, перец, специи и измельченный укроп. Влейте немного воды, чтобы начинка стала сочнее, и хорошо перемешайте.

2. Лаваш разрежьте на большие куски или пополам, если используете круглый. На каждый кусок выложите тонкий слой фарша, оставляя края свободными.

3. Сверху положите ломтик или немного тертого сыра. Заверните лаваш в плотный конвертик.

4. Яйца взбейте вилкой до однородности. Каждый конвертик окуните в яичную смесь со всех сторон.

5. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Выложите конвертики и обжаривайте на маленьком огне под крышкой по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.

6. Подавайте блюдо горячим. По желанию добавьте свежие овощи, зелень или любимый соус.

