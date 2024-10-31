Ленивые пельмени: как приготовить без замешивания теста

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Ленивые пельмени: как приготовить без замешивания теста

Если вы любите домашние пельмени, но желания возиться с тестом совсем нет, вовсе не обязательно покупать полуфабрикаты. С новым подходом к приготовлению теперь домашними пельменями можно лакомиться всегда.

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Как приготовить ленивые пельмени, в Instagram рассказал фудблогер Крючков Алексей. Согласно его рецепту, больше не нужно замешивать тесто и долго формировать пельмени.

Ленивые пельмени: как приготовить без замешивания теста

Ингредиенты для начинки на 100 шт

  • Фарш говяжий – 300 гр
  • Лук – 150 гр
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец – 1 ч.л.

Ингредиенты для теста

  • Яйца – 2 шт
  • Вода – 2 ст.л.
  • Мука – 5 ст.л.

Способ приготовления

1. Лук натираем на мелкой терке и добавляем в фарш.

2. Добавляем соль и перец. Тщательно перемешиваем.

Ленивые пельмени: как приготовить без замешивания теста

3. Формируем шарики из фарша и выкладываем на разделочную доску.

4. Яйцо сочетаем с водой и взбалтываем вилкой.

5. Муку высыпаем в глубокую емкость.

Ленивые пельмени: как приготовить без замешивания теста

6. Выкладываем шарики фарша в муку и хорошо их обваливаем.

7. Окунаем шарики в яйцо а затем снова в муку.

Ленивые пельмени: как приготовить без замешивания теста

8. Полученные шарики погружаем в подсоленный кипяток и провариваем в течение 5 минут после поднятия на поверхность.

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