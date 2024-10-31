Если вы любите домашние пельмени, но желания возиться с тестом совсем нет, вовсе не обязательно покупать полуфабрикаты. С новым подходом к приготовлению теперь домашними пельменями можно лакомиться всегда.

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Как приготовить ленивые пельмени, в Instagram рассказал фудблогер Крючков Алексей. Согласно его рецепту, больше не нужно замешивать тесто и долго формировать пельмени.

Ингредиенты для начинки на 100 шт

Фарш говяжий – 300 гр

Лук – 150 гр

Соль – 1 ч.л.

Перец – 1 ч.л.

Ингредиенты для теста

Яйца – 2 шт

Вода – 2 ст.л.

Мука – 5 ст.л.

Способ приготовления

1. Лук натираем на мелкой терке и добавляем в фарш.

2. Добавляем соль и перец. Тщательно перемешиваем.

3. Формируем шарики из фарша и выкладываем на разделочную доску.

4. Яйцо сочетаем с водой и взбалтываем вилкой.

5. Муку высыпаем в глубокую емкость.

6. Выкладываем шарики фарша в муку и хорошо их обваливаем.

7. Окунаем шарики в яйцо а затем снова в муку.

8. Полученные шарики погружаем в подсоленный кипяток и провариваем в течение 5 минут после поднятия на поверхность.

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