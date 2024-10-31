Ленивые пельмени: как приготовить без замешивания теста
Если вы любите домашние пельмени, но желания возиться с тестом совсем нет, вовсе не обязательно покупать полуфабрикаты. С новым подходом к приготовлению теперь домашними пельменями можно лакомиться всегда.
Как приготовить ленивые пельмени, в Instagram рассказал фудблогер Крючков Алексей. Согласно его рецепту, больше не нужно замешивать тесто и долго формировать пельмени.
Ингредиенты для начинки на 100 шт
- Фарш говяжий – 300 гр
- Лук – 150 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Перец – 1 ч.л.
Ингредиенты для теста
- Яйца – 2 шт
- Вода – 2 ст.л.
- Мука – 5 ст.л.
Способ приготовления
1. Лук натираем на мелкой терке и добавляем в фарш.
2. Добавляем соль и перец. Тщательно перемешиваем.
3. Формируем шарики из фарша и выкладываем на разделочную доску.
4. Яйцо сочетаем с водой и взбалтываем вилкой.
5. Муку высыпаем в глубокую емкость.
6. Выкладываем шарики фарша в муку и хорошо их обваливаем.
7. Окунаем шарики в яйцо а затем снова в муку.
8. Полученные шарики погружаем в подсоленный кипяток и провариваем в течение 5 минут после поднятия на поверхность.
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