Ленивые пельмени: как приготовить любимое блюдо гораздо быстрее
Пельмени – это блюдо, которое в любой момент можно приобрести в магазине и приготовить без особого труда. Также их можно приготовить дома самостоятельно. Но порой так не хочется замешивать тесто и работать с ним.
Но с рецептом, который представила в Instagram фудблогер с ником mamanata.food, теперь за считанные минуты на вашем столе появятся необыкновенно вкусные домашние пельмени. Они не нуждаются в замешивании и раскачке теста, и справиться с ними по силам каждому.
Ингредиенты
- Фарш – 500 гр
- Лук – 1 шт
- Соль
- Перец
- Яйцо – 1 шт
- Молоко – 3 ст.л.
- Мука – 100 гр
Способ приготовления
1. Лук измельчаем и добавляем в фарш вместе с солью и перцем.
2. Тщательно перемешиваем и формируем шарики.
3. В глубокую емкость разбиваем яйцо, добавляем молоко и перемешиваем.
4. В другую емкость насыпаем муку.
5. Выкладываем мясные шарики в муку и обкатываем их со всех сторон.
6. Перекладываем шарики в яично-молочную смесь и смачиваем со всех сторон. Снова перекладываем в муку.
7. Варим ленивые пельмени в подсоленной воде в течение трех минут после того, как они поднялись на поверхность.
8. Добавляем масло и заправляем по вкусу.
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