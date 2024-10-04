Пельмени – это блюдо, которое в любой момент можно приобрести в магазине и приготовить без особого труда. Также их можно приготовить дома самостоятельно. Но порой так не хочется замешивать тесто и работать с ним.

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Но с рецептом, который представила в Instagram фудблогер с ником mamanata.food, теперь за считанные минуты на вашем столе появятся необыкновенно вкусные домашние пельмени. Они не нуждаются в замешивании и раскачке теста, и справиться с ними по силам каждому.

Ингредиенты

Фарш – 500 гр

Лук – 1 шт

Соль

Перец

Яйцо – 1 шт

Молоко – 3 ст.л.

Мука – 100 гр

Способ приготовления

1. Лук измельчаем и добавляем в фарш вместе с солью и перцем.

2. Тщательно перемешиваем и формируем шарики.

3. В глубокую емкость разбиваем яйцо, добавляем молоко и перемешиваем.

4. В другую емкость насыпаем муку.

5. Выкладываем мясные шарики в муку и обкатываем их со всех сторон.

6. Перекладываем шарики в яично-молочную смесь и смачиваем со всех сторон. Снова перекладываем в муку.

7. Варим ленивые пельмени в подсоленной воде в течение трех минут после того, как они поднялись на поверхность.

8. Добавляем масло и заправляем по вкусу.

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