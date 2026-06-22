Ленивые пирожки с луком, яйцами и сыром: их можно быстро приготовить на обед
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Ленивые пирожки с луком, яйцами и сыром – это простое домашнее блюдо, которое пригодится, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Благодаря доступным ингредиентам и простой технологии приготовления такие пирожки часто становятся отличной альтернативой традиционной выпечке. У них румяная корочка снаружи и нежная начинка внутри, а подавать их можно как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к овощному салату.
Идея приготовления ленивых пирожков с луком, яйцами и сыром опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца вареные – 3 шт.
- сырые яйца – 2 шт.
- зеленый лук – 1 большой пучок
- твёрдый сыр – 80 г
- мука – 4-5 ст. л.
- соль – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Отварные яйца очистите и натрите на крупной терке.
2. Зеленый лук хорошо промойте и мелко нарежьте.
3. Твёрдый сыр натрите на средней или крупной тёрке.
4. В глубокой миске смешайте яйца, зеленый лук и сыр до равномерного распределения ингредиентов.
5. Добавьте сырые яйца, немного соли и тщательно перемешайте массу.
6. Постепенно всыпьте муку и замесите густую смесь, из которой будет удобно формировать пирожки.
7. Слегка смочите руки водой и сформируйте небольшие овальные или круглые пирожки.
8. Разогрейте сковороду с маслом и выложите заготовки.
9. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.
10. Готовые пирожки переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
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