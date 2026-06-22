Ленивые пирожки с луком, яйцами и сыром – это простое домашнее блюдо, которое пригодится, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Благодаря доступным ингредиентам и простой технологии приготовления такие пирожки часто становятся отличной альтернативой традиционной выпечке. У них румяная корочка снаружи и нежная начинка внутри, а подавать их можно как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к овощному салату.

Идея приготовления ленивых пирожков с луком, яйцами и сыром опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

яйца вареные – 3 шт.

сырые яйца – 2 шт.

зеленый лук – 1 большой пучок

твёрдый сыр – 80 г

мука – 4-5 ст. л.

соль – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Отварные яйца очистите и натрите на крупной терке.

2. Зеленый лук хорошо промойте и мелко нарежьте.

3. Твёрдый сыр натрите на средней или крупной тёрке.

4. В глубокой миске смешайте яйца, зеленый лук и сыр до равномерного распределения ингредиентов.

5. Добавьте сырые яйца, немного соли и тщательно перемешайте массу.

6. Постепенно всыпьте муку и замесите густую смесь, из которой будет удобно формировать пирожки.

7. Слегка смочите руки водой и сформируйте небольшие овальные или круглые пирожки.

8. Разогрейте сковороду с маслом и выложите заготовки.

9. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.

10. Готовые пирожки переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

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