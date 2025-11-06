Ленивые пирожки с яйцом и луком: готовятся в считанные минуты
Пирожки с яйцом и луком – настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то домашнее, вкусное и сытное. Они получаются мягкими внутри, с аппетитной корочкой снаружи и приятным ароматом свежей зелени. Начинка из яиц и зеленого лука придает блюду классический домашний вкус, который знаком с детства.
Идея приготовления ленивых пирожков с яйцом и зеленью опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 400 мл.
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- яйцо – 1 шт.
- сода – 1 ч.л.
- мука – 300 г
- вареные яйца – 3 шт.
- зеленый лук – по вкусу
- масло – для жарки для жарки
Способ приготовления:
1. В глубокую миску налейте кефир комнатной температуры, добавьте соль, сахар, яйцо и соду.
2. Хорошо перемешайте, после чего постепенно всыпайте муку.
3. Замесите мягкое, немного липкое тесто средней густоты – такое, чтобы его удобно было набирать ложкой.
4. Для начинки натрите отварные яйца на терке и смешайте с мелко нарезанным зеленым луком.
5. Добавьте начинку в тесто и аккуратно перемешайте, чтобы все равномерно распределилось.
6. Разогрейте на сковороде небольшое количество масла.
7. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие пирожки, и жарьте их на умеренном огне до золотистой корочки с обеих сторон.
8. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
9. Такие ленивые пирожки прекрасно сочетаются как теплыми, так и холодными. Их можно подавать к чаю, компоту или как перекус на работе или в дороге.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: