Пирожки с яйцом и луком – настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то домашнее, вкусное и сытное. Они получаются мягкими внутри, с аппетитной корочкой снаружи и приятным ароматом свежей зелени. Начинка из яиц и зеленого лука придает блюду классический домашний вкус, который знаком с детства.

Идея приготовления ленивых пирожков с яйцом и зеленью опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 400 мл.

сахар – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

яйцо – 1 шт.

сода – 1 ч.л.

мука – 300 г

вареные яйца – 3 шт.

зеленый лук – по вкусу

масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. В глубокую миску налейте кефир комнатной температуры, добавьте соль, сахар, яйцо и соду.

2. Хорошо перемешайте, после чего постепенно всыпайте муку.

3. Замесите мягкое, немного липкое тесто средней густоты – такое, чтобы его удобно было набирать ложкой.

4. Для начинки натрите отварные яйца на терке и смешайте с мелко нарезанным зеленым луком.

5. Добавьте начинку в тесто и аккуратно перемешайте, чтобы все равномерно распределилось.

6. Разогрейте на сковороде небольшое количество масла.

7. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие пирожки, и жарьте их на умеренном огне до золотистой корочки с обеих сторон.

8. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

9. Такие ленивые пирожки прекрасно сочетаются как теплыми, так и холодными. Их можно подавать к чаю, компоту или как перекус на работе или в дороге.

