Ленивые полезные чебуреки, которые не испортят вам фигуру: легкий рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Ленивые полезные чебуреки, которые не испортят вам фигуру: легкий рецепт

Чебуреки – один из самых популярных видов выпечки с мясом в мире. Их готовят по разным рецептам, но обязательно так, чтобы тесто оставалось целым, а начинка вместе с соком оставалась внутри.

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Как приготовить ленивые чебуреки, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Этот рецепт станет идеальным для тех, кто не любит замешивать тесто.

Ленивые полезные чебуреки, которые не испортят вам фигуру: легкий рецепт

Ингредиенты

  • Лаваш – 4 шт
  • Фарш куриный – 300 гр
  • Лук – 1 шт
  • Моцарелла – 120 гр
  • Соль
  • Перец
  • Яйцо для смазки
  • Кунжут

Способ приготовления

1. В фарш натираем лук, добавляем соль и перец по вкусу.

Ленивые полезные чебуреки, которые не испортят вам фигуру: легкий рецепт

2. Каждый лаваш смазываем тонким слоем фарша и сверху посыпаем творогом.

3. Край лаваша смазываем взбитым яйцом и закрепляем лаваш.

Ленивые полезные чебуреки, которые не испортят вам фигуру: легкий рецепт

4. Смазываем сверху яйцом и посыпаем кунжутом.

Ленивые полезные чебуреки, которые не испортят вам фигуру: легкий рецепт

5. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 мин.

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