Чебуреки – один из самых популярных видов выпечки с мясом в мире. Их готовят по разным рецептам, но обязательно так, чтобы тесто оставалось целым, а начинка вместе с соком оставалась внутри.

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Как приготовить ленивые чебуреки, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Этот рецепт станет идеальным для тех, кто не любит замешивать тесто.

Ингредиенты

Лаваш – 4 шт

Фарш куриный – 300 гр

Лук – 1 шт

Моцарелла – 120 гр

Соль

Перец

Яйцо для смазки

Кунжут

Способ приготовления

1. В фарш натираем лук, добавляем соль и перец по вкусу.

2. Каждый лаваш смазываем тонким слоем фарша и сверху посыпаем творогом.

3. Край лаваша смазываем взбитым яйцом и закрепляем лаваш.

4. Смазываем сверху яйцом и посыпаем кунжутом.

5. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 мин.

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