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Ленивые полезные чебуреки, которые не испортят вам фигуру: легкий рецепт
Чебуреки – один из самых популярных видов выпечки с мясом в мире. Их готовят по разным рецептам, но обязательно так, чтобы тесто оставалось целым, а начинка вместе с соком оставалась внутри.
Как приготовить ленивые чебуреки, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Этот рецепт станет идеальным для тех, кто не любит замешивать тесто.
Ингредиенты
- Лаваш – 4 шт
- Фарш куриный – 300 гр
- Лук – 1 шт
- Моцарелла – 120 гр
- Соль
- Перец
- Яйцо для смазки
- Кунжут
Способ приготовления
1. В фарш натираем лук, добавляем соль и перец по вкусу.
2. Каждый лаваш смазываем тонким слоем фарша и сверху посыпаем творогом.
3. Край лаваша смазываем взбитым яйцом и закрепляем лаваш.
4. Смазываем сверху яйцом и посыпаем кунжутом.
5. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 мин.
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