Цуккини – очень питательный сезонный овощ, из которого можно приготовить полноценный вкусный ужин. Сделайте нежную сырную начинку и сформируйте рулетики. Дополнит картину томатный соус с грибами.

Идея приготовления вкусных рулетиков из цукини опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram.

Основные ингредиенты:

цуккини – 3 шт.

крем-сыр – 130 г

рикотта – 130 г

моцарелла – 100 г

сулугуни – 50 г

сливки 10 % или молоко – 20 мл.

яйца – 1 шт.

пармезан – 20 г

чеснок – 1 зубчик

соль, перец, сухой базилик

Овощи и соус:

оливковое масло – 1-2 ст. л.

лук – 1 шт.

болгарский перец - 0.5 шт (опционально)

грибы (вешенка или другие) - 100 г

помидоры – 3 большие шт или 1 банка пелати

сухой чеснок, чили-соус, сушеный базилик

Способ приготовления:

1. Нарезать цуккини тонкими слайсами.

2. Лук, грибы и (при желании) перец нарезать кубиком.

3. На сковородке обжарить лук, добавить перец и грибы, далее томаты (свежие или из банки).

4. Добавить специи, чили-соус, базилик.

5. Тушить до загустения.

6. В блендере смешать рикотту, крем-сыр, сливки, яйцо, натертые моцареллу и сулугуни, чеснок и соль. Должна получиться нежная кремовая паста.

7. На каждый слайс цуккини выложить по 2 ч.л. начинки, разровнять и завернуть в рулетик.

8. Соус (можно взбить в блендере) выложить на дно формы. Сверху выложить рулетики плотно один на другой.

9. Запекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

10. Подавать с тертым пармезаном и свежим базиликом.

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