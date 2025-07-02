Ленивые рулетики из цуккини для ужина: делимся рецептом сезонного блюда
Цуккини – очень питательный сезонный овощ, из которого можно приготовить полноценный вкусный ужин. Сделайте нежную сырную начинку и сформируйте рулетики. Дополнит картину томатный соус с грибами.
Идея приготовления вкусных рулетиков из цукини опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram.
Основные ингредиенты:
- цуккини – 3 шт.
- крем-сыр – 130 г
- рикотта – 130 г
- моцарелла – 100 г
- сулугуни – 50 г
- сливки 10 % или молоко – 20 мл.
- яйца – 1 шт.
- пармезан – 20 г
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец, сухой базилик
Овощи и соус:
- оливковое масло – 1-2 ст. л.
- лук – 1 шт.
- болгарский перец - 0.5 шт (опционально)
- грибы (вешенка или другие) - 100 г
- помидоры – 3 большие шт или 1 банка пелати
- сухой чеснок, чили-соус, сушеный базилик
Способ приготовления:
1. Нарезать цуккини тонкими слайсами.
2. Лук, грибы и (при желании) перец нарезать кубиком.
3. На сковородке обжарить лук, добавить перец и грибы, далее томаты (свежие или из банки).
4. Добавить специи, чили-соус, базилик.
5. Тушить до загустения.
6. В блендере смешать рикотту, крем-сыр, сливки, яйцо, натертые моцареллу и сулугуни, чеснок и соль. Должна получиться нежная кремовая паста.
7. На каждый слайс цуккини выложить по 2 ч.л. начинки, разровнять и завернуть в рулетик.
8. Соус (можно взбить в блендере) выложить на дно формы. Сверху выложить рулетики плотно один на другой.
9. Запекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.
10. Подавать с тертым пармезаном и свежим базиликом.
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