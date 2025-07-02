Ленивые рулетики из цуккини для ужина: делимся рецептом сезонного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Ленивые рулетики из цуккини для ужина: делимся рецептом сезонного блюда

Цуккини – очень питательный сезонный овощ, из которого можно приготовить полноценный вкусный ужин. Сделайте нежную сырную начинку и сформируйте рулетики. Дополнит картину томатный соус с грибами.

Идея приготовления вкусных рулетиков из цукини опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram.

Ленивые рулетики из цуккини для ужина: делимся рецептом сезонного блюда

Основные ингредиенты:

  • цуккини – 3 шт.
  • крем-сыр – 130 г
  • рикотта – 130 г
  • моцарелла – 100 г
  • сулугуни – 50 г
  • сливки 10 % или молоко – 20 мл.
  • яйца – 1 шт.
  • пармезан – 20 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль, перец, сухой базилик

Овощи и соус:

  • оливковое масло – 1-2 ст. л.
  • лук – 1 шт.
  • болгарский перец - 0.5 шт (опционально)
  • грибы (вешенка или другие) - 100 г
  • помидоры – 3 большие шт или 1 банка пелати
  • сухой чеснок, чили-соус, сушеный базилик

Способ приготовления:

Ленивые рулетики из цуккини для ужина: делимся рецептом сезонного блюда

1. Нарезать цуккини тонкими слайсами.

2. Лук, грибы и (при желании) перец нарезать кубиком.

Ленивые рулетики из цуккини для ужина: делимся рецептом сезонного блюда

3. На сковородке обжарить лук, добавить перец и грибы, далее томаты (свежие или из банки).

4. Добавить специи, чили-соус, базилик.

Ленивые рулетики из цуккини для ужина: делимся рецептом сезонного блюда

5. Тушить до загустения.

6. В блендере смешать рикотту, крем-сыр, сливки, яйцо, натертые моцареллу и сулугуни, чеснок и соль. Должна получиться нежная кремовая паста.

7. На каждый слайс цуккини выложить по 2 ч.л. начинки, разровнять и завернуть в рулетик.

Ленивые рулетики из цуккини для ужина: делимся рецептом сезонного блюда

8. Соус (можно взбить в блендере) выложить на дно формы. Сверху выложить рулетики плотно один на другой.

9. Запекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

10. Подавать с тертым пармезаном и свежим базиликом.

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