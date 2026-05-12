Слойки с бананом, шоколадом и клубникой – это простой домашний десерт, который легко приготовить даже без особых кулинарных навыков. Благодаря готовому слоеному тесту процесс занимает минимум времени, а результат получается очень эффектным и вкусным. Внутри – нежный банан, растопленный шоколад и сочная клубника, а сверху – румяная хрустящая корочка. Такой десерт прекрасно подойдет к чаю, кофе или для семейного перекуса.

Идея приготовления вкусных слоек с бананом и клубникой опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты:

бананы – 2-3 шт.

шоколад – 1 плитка

клубника – 150 г

яйцо – 1 шт.

слоеное дрожжевое тесто – 500 г

сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

1. Бананы очистите и сделайте в каждом небольшое углубление по центру.

2. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке и влейте внутрь бананов.

3. Клубнику нарежьте небольшими кусочками и добавьте к шоколаду. Для более насыщенного вкуса можно использовать как черный, так и молочный шоколад.

4. Слоеное тесто немного раскатайте и нарежьте полосками. Оберните каждый банан тестом так, чтобы начинка осталась внутри.

5. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и смажьте сверху взбитым яйцом. Благодаря этому слойки будут иметь красивую золотистую корочку.

6. Выпекайте десерт примерно 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке до румяного цвета.

7. Готовые слойки немного охладите, посыпьте сахарной пудрой и по желанию полейте дополнительной порцией растопленного шоколада.

