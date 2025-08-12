Слойки с персиками к чаю – вкусная домашняя выпечка, которую стоит приготовить этим летом. Для этого вам понадобится всего 20 минут, а также минимальное количество доступных ингредиентов.

Идея приготовления слойки с персиками за 20 минут опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

мед – 8 ст.л.

персики (или нектарин, абрикосы) – 4 шт.

слоеное тесто (бездрожжевое) – 1 упаковка

яйца для смазывания – 1 шт.

корица, орехи – по желанию

мороженое для подачи.

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 190 градусов.

2. Застелить противень пергаментом.

3. Выложить по 1/2 ст.л меда, по желанию можно добавить корицу.

4. Нарезать персик ломтиками.

5. Выложить на мед.

6. Сверху добавить еще немного меда.

7. Тесто разрезать на равные части (4-6 квадраты).

8. Накрыть каждую порцию тестом. Края защипить вилкой.

9. Смазать яйцом.

10. Выпекать 15 минут до золотистой корочки.

11. Достать из духовки, осторожно перевернуть.

12. Подавать теплыми с шариками мороженого сверху.

