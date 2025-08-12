Ленивые слойки с персиками к чаю: как приготовить вкусную летнюю выпечку за 20 минут
Слойки с персиками к чаю – вкусная домашняя выпечка, которую стоит приготовить этим летом. Для этого вам понадобится всего 20 минут, а также минимальное количество доступных ингредиентов.
Идея приготовления слойки с персиками за 20 минут опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- мед – 8 ст.л.
- персики (или нектарин, абрикосы) – 4 шт.
- слоеное тесто (бездрожжевое) – 1 упаковка
- яйца для смазывания – 1 шт.
- корица, орехи – по желанию
- мороженое для подачи.
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 190 градусов.
2. Застелить противень пергаментом.
3. Выложить по 1/2 ст.л меда, по желанию можно добавить корицу.
4. Нарезать персик ломтиками.
5. Выложить на мед.
6. Сверху добавить еще немного меда.
7. Тесто разрезать на равные части (4-6 квадраты).
8. Накрыть каждую порцию тестом. Края защипить вилкой.
9. Смазать яйцом.
10. Выпекать 15 минут до золотистой корочки.
11. Достать из духовки, осторожно перевернуть.
12. Подавать теплыми с шариками мороженого сверху.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: