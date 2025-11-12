Ленивые сырники, которые не навредят фигуре: рецепт, с которым справятся все
Иногда хочется чего-то вкусного и домашнего, но без долгих приготовлений. В такие моменты на помощь приходят ленивые сырники – блюдо, которое можно сделать за считанные минуты. Они получаются нежными, ароматными и идеально подходят к утреннему кофе или чаю. Все, что нужно, – несколько доступных ингредиентов и минимум усилий.
Идея приготовления ленивых сырников опубликована на странице фудблогера dazzle.diet в Instagram.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 200 г (оптимально 5% жирности)
- сахар или заменитель сахара – 5-10 г
- яйцо – 1 шт. (или только желток)
- мука – 40 г
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соедините творог, яйцо, сахар и муку.
2. Тщательно перемешайте до получения однородной густой массы без комочков.
3. Рабочую поверхность присыпьте небольшим количеством муки, чтобы тесто не липло к рукам.
4. Сформируйте небольшие сырники удобной для вас формы – круглые или немного сплюснутые.
5. Сырники можно обжарить на сковороде до золотистой корочки или приготовить в аэрогриле при температуре 170 °C в течение 15-18 минут. Оба варианта дают отличный результат.
6 Готовые сырники подают с натуральным йогуртом, сметаной или небольшим количеством сгущенного молока. Они хорошо сочетаются как теплыми так и охлажденными.
