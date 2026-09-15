«Ленивые» треугольники из лаваша с фаршем: получится очень вкусно

Если дома есть лаваш и фарш, из них можно быстро приготовить необычную горячую закуску. Для этого не нужно замешивать тесто или долго формировать изделия. Лаваш с тонким слоем фарша нарезают на треугольники, а затем обжаривают в хрустящей панировке. В результате получаются румяные кусочки с сочной мясной начинкой.

Идея приготовления вкусных треугольников с фаршем из лаваша опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

круглый лаваш – по необходимости

фарш – по необходимости

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

яйца – по необходимости

панировочные сухари панко – по необходимости

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала круглый лаваш нужно разложить на рабочей поверхности. Фарш распределить сверху тонким и равномерным слоем. Посолить и поперчить мясо.

2. Подготовленный лаваш нарезать на небольшие треугольники. Размер заготовок можно определить по своему усмотрению, главное, чтобы фарш оставался равномерно распределенным на каждом кусочке.

3. Яйца нужно взбить до однородной консистенции. Каждый треугольник сначала окунуть в яичную смесь, а затем обильно обвалять в сухарях панко. Именно такая панировка помогает получить выраженную хрустящую корочку после жарки.

4. В сковороде хорошо разогреть достаточное количество масла. Выложить подготовленные треугольники и жарить примерно по 3 минуты с каждой стороны. Заготовки должны хорошо подрумяниться, а фарш внутри полностью прожариться.

5. Готовые треугольники из лаваша нужно выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавать закуску можно горячей или слегка охлажденной.

6. Этот простой рецепт позволяет приготовить хрустящие треугольники из лаваша без замешивания теста. Тонкий лаваш, мясная начинка и панировка панко хорошо сочетаются друг с другом, поэтому такая закуска может стать быстрым вариантом для домашнего стола.

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