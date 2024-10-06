Ленивые вареники без заморочки, которые не нужно лепить: как приготовить вкусное блюдо для завтрака

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Ленивые вареники без заморочки, которые не нужно лепить: как приготовить вкусное блюдо для завтрака

Ленивые вареники из кисломолочного сыра не нужно лепить и они очень быстро варятся. Поэтому для сытного завтрака без заморочки такое блюдо идеально подходит. Можно подать со сметаной, любимым вареньем или ягодным соусом.

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Идея приготовления сытных ленивых вареников для завтрака опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Особенно такое блюдо понравится деткам.

Ленивые вареники без заморочки, которые не нужно лепить: как приготовить вкусное блюдо для завтрака

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 300 г
  • мука – стакан
  • яйца – 1 шт.
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л.

Ингредиенты для черничного соуса:

  • замороженная или свежая черника – 200 г
  • сахар – 2-3 ст.л. (контролировать количество в зависимости от того, насколько сладкое блюдо вы хотите)

Способ приготовления:

Ленивые вареники без заморочки, которые не нужно лепить: как приготовить вкусное блюдо для завтрака

1. Сыр измельчить вилкой.

2. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто.

Ленивые вареники без заморочки, которые не нужно лепить: как приготовить вкусное блюдо для завтрака

3. Посыпать поверхность мукой, раскатать и нарезать тесто.

4. Варить вареники, пока они не всплывут.

Ленивые вареники без заморочки, которые не нужно лепить: как приготовить вкусное блюдо для завтрака

5. Для соуса на разогретую сковороду выложить чернику.

6. Хорошо прогреть и добавить сахар.

Ленивые вареники без заморочки, которые не нужно лепить: как приготовить вкусное блюдо для завтрака

7. Жарить до полного растворения сахара.

8. На тарелку выложить чернику, сверху вареники и сметану.

Ленивые вареники без заморочки, которые не нужно лепить: как приготовить вкусное блюдо для завтрака

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