Ленивые вареники из кисломолочного сыра не нужно лепить и они очень быстро варятся. Поэтому для сытного завтрака без заморочки такое блюдо идеально подходит. Можно подать со сметаной, любимым вареньем или ягодным соусом.

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Идея приготовления сытных ленивых вареников для завтрака опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Особенно такое блюдо понравится деткам.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 300 г

мука – стакан

яйца – 1 шт.

соль – щепотка

ванильный сахар – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

Ингредиенты для черничного соуса:

замороженная или свежая черника – 200 г

сахар – 2-3 ст.л. (контролировать количество в зависимости от того, насколько сладкое блюдо вы хотите)

Способ приготовления:

1. Сыр измельчить вилкой.

2. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто.

3. Посыпать поверхность мукой, раскатать и нарезать тесто.

4. Варить вареники, пока они не всплывут.

5. Для соуса на разогретую сковороду выложить чернику.

6. Хорошо прогреть и добавить сахар.

7. Жарить до полного растворения сахара.

8. На тарелку выложить чернику, сверху вареники и сметану.

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