Ленивые вареники – это один из самых простых вариантов домашнего блюда из творога, не требующий много времени или сложных ингредиентов. Они получаются нежными, мягкими и хорошо держат форму во время варки. Такой рецепт подходит и для быстрого завтрака, и для лёгкого ужина. Вареники готовятся буквально за считанные минуты, если соблюдать основные пропорции. Главное – правильно подобрать консистенцию теста, чтобы блюдо получилось удачным с первого раза.

Идея приготовления удачных ленивых вареников опубликована на странице фудблогерши yevheniia.cooks в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 450 г (лучше использовать творог средней влажности)

яичный желток – 1 шт. (для нежности и связывания массы)

соль – щепотка (для сбалансированного вкуса)

сахар – 1-2 ст. л. (добавляется по вкусу, в зависимости от желаемой сладости)

манная крупа – 4 ст.л. (количество может варьироваться в зависимости от влажности творога), количество манной крупы следует регулировать. Если творог более влажный, её нужно немного больше, если более сухой – меньше

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте творог, желток, соль и сахар. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

2. Добавьте манную крупу, ещё раз перемешайте и оставьте смесь на 10 минут, чтобы манная крупа набухла и масса стала более плотной.

3. Посыпьте рабочую поверхность небольшим количеством муки, выложите творожную массу и слегка обваляйте ее.

4. Сформируйте из теста небольшую колбаску, нарежьте её на одинаковые кусочки и сформируйте из них шарики или классические вареники.

5. Отварите вареники в подсоленной кипящей воде. После того как они всплывут на поверхность, варите еще примерно 1 минуту.

6. Готовое блюдо подавайте теплым со сметаной, мёдом, вареньем или свежими ягодами – в зависимости от предпочтений.

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