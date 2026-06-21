Ленивые вареники, которые обязательно получатся: делимся простым рецептом
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Ленивые вареники – это один из самых простых вариантов домашнего блюда из творога, не требующий много времени или сложных ингредиентов. Они получаются нежными, мягкими и хорошо держат форму во время варки. Такой рецепт подходит и для быстрого завтрака, и для лёгкого ужина. Вареники готовятся буквально за считанные минуты, если соблюдать основные пропорции. Главное – правильно подобрать консистенцию теста, чтобы блюдо получилось удачным с первого раза.
Идея приготовления удачных ленивых вареников опубликована на странице фудблогерши yevheniia.cooks в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 450 г (лучше использовать творог средней влажности)
- яичный желток – 1 шт. (для нежности и связывания массы)
- соль – щепотка (для сбалансированного вкуса)
- сахар – 1-2 ст. л. (добавляется по вкусу, в зависимости от желаемой сладости)
- манная крупа – 4 ст.л. (количество может варьироваться в зависимости от влажности творога), количество манной крупы следует регулировать. Если творог более влажный, её нужно немного больше, если более сухой – меньше
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте творог, желток, соль и сахар. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
2. Добавьте манную крупу, ещё раз перемешайте и оставьте смесь на 10 минут, чтобы манная крупа набухла и масса стала более плотной.
3. Посыпьте рабочую поверхность небольшим количеством муки, выложите творожную массу и слегка обваляйте ее.
4. Сформируйте из теста небольшую колбаску, нарежьте её на одинаковые кусочки и сформируйте из них шарики или классические вареники.
5. Отварите вареники в подсоленной кипящей воде. После того как они всплывут на поверхность, варите еще примерно 1 минуту.
6. Готовое блюдо подавайте теплым со сметаной, мёдом, вареньем или свежими ягодами – в зависимости от предпочтений.
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