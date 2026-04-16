Ленивые вареники – одно из самых популярных домашних блюд, которое сочетает простоту приготовления и нежный вкус. Они идеально подходят для завтрака или быстрого перекуса, ведь готовятся всего за несколько минут. Благодаря доступным ингредиентам этот рецепт легко повторить даже без кулинарного опыта. Особенно вкусными вареники получаются в сочетании со сметаной, фруктами или джемом.

Идея приготовления удачных ленивых вареников опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты (на 1 порцию):

творог кисломолочный – 300 г

яйцо – 1 шт.

мука – 5 ст.л.

соль – щепотка

сахар – 4 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

Для подачи:

сметана – 20 г

фрукты – 50 г

черничный джем – 20 г

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйцо, муку, сахар, ванильный сахар и соль до однородной массы.

2. Сформировать небольшие шарики или кусочки теста из полученной массы.

3. Вскипятить воду и осторожно опустить вареники в кипящую воду.

4. Варить до момента, пока вареники не всплывут, после этого проварить еще примерно 2 минуты.

5. Достать вареники и подать горячими, добавив сметану,

6. фрукты и джем по вкусу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: