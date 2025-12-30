Для приготовления пирожков не обязательно готовить дрожжевое тесто, ведь для такого блюда идеально подойдет и тесто на кефире. А для начинки идеально подойдут вареные яйца, зеленый лук, консерва рыбная.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков, которые готовятся на сковороде.

Ингредиенты:

400 мл кефира

1 ч.л сахара

0,5 ч.л соли

1 яйцо

1 ч.л соды

300 г муки

3 вареных яйца

зеленый лук

Способ приготовления:

1. К кефиру комнатной температуры добавляем соль, сахар, соду и яйцо, перемешиваем и всыпаем муку. Замешиваем тесто, оно должно быть как густая сметана.

2. Отваренные яйца натираем на терке, а зеленый лук мелко нарезаем. Добавляем к тесту и перемешиваем.

3. Жарим пирожки на хорошо разогретой сковороде с маслом на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

