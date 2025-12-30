Ленивые жареные пирожки с луком и вареными яйцами: тесто готовится на кефире
Для приготовления пирожков не обязательно готовить дрожжевое тесто, ведь для такого блюда идеально подойдет и тесто на кефире. А для начинки идеально подойдут вареные яйца, зеленый лук, консерва рыбная.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- 400 мл кефира
- 1 ч.л сахара
- 0,5 ч.л соли
- 1 яйцо
- 1 ч.л соды
- 300 г муки
- 3 вареных яйца
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. К кефиру комнатной температуры добавляем соль, сахар, соду и яйцо, перемешиваем и всыпаем муку. Замешиваем тесто, оно должно быть как густая сметана.
2. Отваренные яйца натираем на терке, а зеленый лук мелко нарезаем. Добавляем к тесту и перемешиваем.
3. Жарим пирожки на хорошо разогретой сковороде с маслом на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.
