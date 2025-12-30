Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Ленивые жареные пирожки с луком и вареными яйцами: тесто готовится на кефире

Для приготовления пирожков не обязательно готовить дрожжевое тесто, ведь для такого блюда идеально подойдет и тесто на кефире. А для начинки идеально подойдут вареные яйца, зеленый лук, консерва рыбная. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков, которые готовятся на сковороде.

Ингредиенты: 

  • 400 мл кефира
  • 1 ч.л сахара
  • 0,5 ч.л соли
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л соды
  • 300 г муки
  • 3 вареных яйца
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. К кефиру комнатной температуры добавляем соль, сахар, соду и яйцо, перемешиваем и всыпаем муку. Замешиваем тесто, оно должно быть как густая сметана.

2. Отваренные яйца натираем на терке, а зеленый лук мелко нарезаем. Добавляем к тесту и перемешиваем.

3. Жарим пирожки на хорошо разогретой сковороде с маслом на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

