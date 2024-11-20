Ленивый блин с сыром, который проще хачапури: готовится максимум 15 минут

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Ленивый блин с сыром, который проще хачапури: готовится максимум 15 минут

Хачапури с сыром часто готовят именно на дрожжевом тесте. Но на это нужно время. Поэтому гораздо проще будет сделать ленивый блин.

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Идея приготовления пышного блина с сыром вместо хачапури опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Сыр внутри расплавляется и получается очень нежным.

Ленивый блин с сыром, который проще хачапури: готовится максимум 15 минут

Ингредиенты:

  • сметана – 100 г.
  • мука пшеничная – 100 г.
  • сулугуни – 80 г.
  • соль, сода.
  • масло – 2 г.
  • масло сливочное – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Ленивый блин с сыром, который проще хачапури: готовится максимум 15 минут

1. Смешать сметану, соду и соль.

2. Постепенно добавить муку, замешать тесто.

Ленивый блин с сыром, который проще хачапури: готовится максимум 15 минут

3. Оставить на 20 минут при комнатной температуре.

4. Намазать тесто сливочным маслом, раскатать между двумя слоями пергамента.

Ленивый блин с сыром, который проще хачапури: готовится максимум 15 минут

5. Снять верхний слой пергамента, выложить тертый творог, скрепить края.

6. Перевернуть, раскатать.

Ленивый блин с сыром, который проще хачапури: готовится максимум 15 минут

7. Обжарить блинчик на сковороде с обеих сторон до золотистости. Сковороду сбрызнуть маслом.

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