Хачапури с сыром часто готовят именно на дрожжевом тесте. Но на это нужно время. Поэтому гораздо проще будет сделать ленивый блин.

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Идея приготовления пышного блина с сыром вместо хачапури опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Сыр внутри расплавляется и получается очень нежным.

Ингредиенты:

сметана – 100 г.

мука пшеничная – 100 г.

сулугуни – 80 г.

соль, сода.

масло – 2 г.

масло сливочное – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешать сметану, соду и соль.

2. Постепенно добавить муку, замешать тесто.

3. Оставить на 20 минут при комнатной температуре.

4. Намазать тесто сливочным маслом, раскатать между двумя слоями пергамента.

5. Снять верхний слой пергамента, выложить тертый творог, скрепить края.

6. Перевернуть, раскатать.

7. Обжарить блинчик на сковороде с обеих сторон до золотистости. Сковороду сбрызнуть маслом.

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