Ленивый и очень сытный пирог из теста фило: как приготовить

Тесто фило – универсальная основа для ваших любимых блюд. Можно сделать очень простой, но сытный пирог, для которого понадобится минимум простых ингредиентов. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сытного пирога с ветчиной и сыром из теста фило опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

  • тесто фило – 1 пачка (10-12 листов)
  • ветчина – 150 г
  • бекон – 150 г
  • сыр – 200 г
  • сливочное масло – 50 г (или оливковое масло)

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 2 шт.
  • сливки – 200 мл. (или сметана)
  • соль/специи/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто фило заблаговременно достать из холодильника и оставить до размораживания.

2. Собрать каждый лист теста в гармошку и выложить в форму.

3. Если тесто пересохло – накрыть его влажным полотенцем и оставить на 20~30 минут.

4. В слои теста в произвольном порядке вставить ветчину/бекон/сыр.

5. Смазать тесто растопленным сливочным или растительным маслом.

6. Для заливки смешать яйца, сливки и специи. Залить пирог заливкой и отправить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку. на 30-40 минут.

