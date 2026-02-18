Ленивый и очень сытный пирог из теста фило: как приготовить
Тесто фило – универсальная основа для ваших любимых блюд. Можно сделать очень простой, но сытный пирог, для которого понадобится минимум простых ингредиентов. Результат вас приятно удивит.
Идея приготовления сытного пирога с ветчиной и сыром из теста фило опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило – 1 пачка (10-12 листов)
- ветчина – 150 г
- бекон – 150 г
- сыр – 200 г
- сливочное масло – 50 г (или оливковое масло)
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 2 шт.
- сливки – 200 мл. (или сметана)
- соль/специи/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто фило заблаговременно достать из холодильника и оставить до размораживания.
2. Собрать каждый лист теста в гармошку и выложить в форму.
3. Если тесто пересохло – накрыть его влажным полотенцем и оставить на 20~30 минут.
4. В слои теста в произвольном порядке вставить ветчину/бекон/сыр.
5. Смазать тесто растопленным сливочным или растительным маслом.
6. Для заливки смешать яйца, сливки и специи. Залить пирог заливкой и отправить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку. на 30-40 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: