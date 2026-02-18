Тесто фило – универсальная основа для ваших любимых блюд. Можно сделать очень простой, но сытный пирог, для которого понадобится минимум простых ингредиентов. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сытного пирога с ветчиной и сыром из теста фило опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 1 пачка (10-12 листов)

ветчина – 150 г

бекон – 150 г

сыр – 200 г

сливочное масло – 50 г (или оливковое масло)

Ингредиенты для заливки:

яйца – 2 шт.

сливки – 200 мл. (или сметана)

соль/специи/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто фило заблаговременно достать из холодильника и оставить до размораживания.

2. Собрать каждый лист теста в гармошку и выложить в форму.

3. Если тесто пересохло – накрыть его влажным полотенцем и оставить на 20~30 минут.

4. В слои теста в произвольном порядке вставить ветчину/бекон/сыр.

5. Смазать тесто растопленным сливочным или растительным маслом.

6. Для заливки смешать яйца, сливки и специи. Залить пирог заливкой и отправить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку. на 30-40 минут.

