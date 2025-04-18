Если у вас нет времени для приготовления сытного обеда – используйте лаваш. Из него можно сделать ленивый киш за считанные минуты. Добавьте много овощей, мяса и специй – получится очень вкусно.

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Как приготовить ленивый киш с курицей и грибами из лаваша на обед рассказала фудблогер Ольга с ником ptashka.oly в Instagram. Можно готовить в мультипечи или просто в духовке.

Ингредиенты:

пита или листы лаваша – 2 шт.

куриное филе – 1 шт.

брокколи – 200 г

лук – 0,5 шт.

яйца – 3 шт.

йогурт или сметана – 3 ст.л.

молоко – 100 мл.

соль, перец – по вкусу

помидоры – 1 шт.

сыр – 1000 г

руккола, пармезан – по вкусу

Способ приготовления:

1.Соцветие брокколи отрезать и залить кипятком на 15 минут, чтобы они стали мягкими.

2. Куриное филе и лук нарезать кубиками.

3. На сковороде обжарить лук.

4. Добавить курицу, специи и чеснок, обжарить до готовности.

5. В миске смешать 3 яйца, 3 столовые ложки йогурта или сметаны, 100 миллилитров молока.

6. Добавить соль, перец и, по вкусу, специи.

7. Все перемешать до однородности.

8. На дно силиконовой формы выложить два листа питі или лаваша.

9. Далее выложить курицу, брокколи и залить подготовленной заливкой.

10. Нарезать кольцами помидор и добавить сверху.

11. Посыпать сверху сыром и отправить в мультипечь на 20 минут при температуре 180 градусов.

12. После этого добавить еще немного сыра, рукколы и пармезана.

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