Ленивый киш из лаваша на обед: как приготовить сытное и быстрое блюдо для семьи

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
81
Ленивый киш из лаваша на обед: как приготовить сытное и быстрое блюдо для семьи

Если у вас нет времени для приготовления сытного обеда – используйте лаваш. Из него можно сделать ленивый киш за считанные минуты. Добавьте много овощей, мяса и специй – получится очень вкусно.

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Как приготовить ленивый киш с курицей и грибами из лаваша на обед рассказала фудблогер Ольга с ником ptashka.oly в Instagram. Можно готовить в мультипечи или просто в духовке.

Ленивый киш из лаваша на обед: как приготовить сытное и быстрое блюдо для семьи

Ингредиенты:

  • пита или листы лаваша – 2 шт.
  • куриное филе – 1 шт.
  • брокколи – 200 г
  • лук – 0,5 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • йогурт или сметана – 3 ст.л.
  • молоко – 100 мл.
  • соль, перец – по вкусу
  • помидоры – 1 шт.
  • сыр – 1000 г
  • руккола, пармезан – по вкусу

Способ приготовления:

Ленивый киш из лаваша на обед: как приготовить сытное и быстрое блюдо для семьи

1.Соцветие брокколи отрезать и залить кипятком на 15 минут, чтобы они стали мягкими.

2. Куриное филе и лук нарезать кубиками.

Ленивый киш из лаваша на обед: как приготовить сытное и быстрое блюдо для семьи

3. На сковороде обжарить лук.

4. Добавить курицу, специи и чеснок, обжарить до готовности.

Ленивый киш из лаваша на обед: как приготовить сытное и быстрое блюдо для семьи

5. В миске смешать 3 яйца, 3 столовые ложки йогурта или сметаны, 100 миллилитров молока.

6. Добавить соль, перец и, по вкусу, специи.

Ленивый киш из лаваша на обед: как приготовить сытное и быстрое блюдо для семьи

7. Все перемешать до однородности.

8. На дно силиконовой формы выложить два листа питі или лаваша.

9. Далее выложить курицу, брокколи и залить подготовленной заливкой.

Ленивый киш из лаваша на обед: как приготовить сытное и быстрое блюдо для семьи

10. Нарезать кольцами помидор и добавить сверху.

11. Посыпать сверху сыром и отправить в мультипечь на 20 минут при температуре 180 градусов.

Ленивый киш из лаваша на обед: как приготовить сытное и быстрое блюдо для семьи

12. После этого добавить еще немного сыра, рукколы и пармезана.

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