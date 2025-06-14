Ленивый клубничный десерт без выпекания: готовится 3 минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Ленивый клубничный десерт без выпекания: готовится 3 минуты

Вкусную сезонную клубнику стоит использовать для элементарных десертов без выпекания. Соедините ягоду с греческим йогуртом, а для основы прекрасно подойдет обычное печенье. Есть десерт можно сразу.

Идея приготовления клубничного чизкейка за 3 минуты опубликована на странице нутрициолога Ольги Пинс (olya pins) в Instagram. С таким десертом вы значительно сэкономите время.

Ленивый клубничный десерт без выпекания: готовится 3 минуты

Ингредиенты:

  • греческий йогурт – 200 г
  • пастообразный творог – 90 г (у меня был детский)
  • ванильный протеин – 30 г
  • клубника – 100 г
  • печенье – 50 г

Способ приготовления:

Ленивый клубничный десерт без выпекания: готовится 3 минуты

1. Перемешать йогурт, творог и протеин до однородности.

2. Измельчить печенье.

Ленивый клубничный десерт без выпекания: готовится 3 минуты

3. Выложить на дно формы.

Ленивый клубничный десерт без выпекания: готовится 3 минуты

4. Добавить сырную массу сверху.

Ленивый клубничный десерт без выпекания: готовится 3 минуты

5. Взбить клубнику в пюре и залить ею десерт.

Ленивый клубничный десерт без выпекания: готовится 3 минуты

6. Украсить ягодами и можно подавать сразу.

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