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Ленивый клубничный десерт без выпекания: готовится 3 минуты
Вкусную сезонную клубнику стоит использовать для элементарных десертов без выпекания. Соедините ягоду с греческим йогуртом, а для основы прекрасно подойдет обычное печенье. Есть десерт можно сразу.
Идея приготовления клубничного чизкейка за 3 минуты опубликована на странице нутрициолога Ольги Пинс (olya pins) в Instagram. С таким десертом вы значительно сэкономите время.
Ингредиенты:
- греческий йогурт – 200 г
- пастообразный творог – 90 г (у меня был детский)
- ванильный протеин – 30 г
- клубника – 100 г
- печенье – 50 г
Способ приготовления:
1. Перемешать йогурт, творог и протеин до однородности.
2. Измельчить печенье.
3. Выложить на дно формы.
4. Добавить сырную массу сверху.
5. Взбить клубнику в пюре и залить ею десерт.
6. Украсить ягодами и можно подавать сразу.
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