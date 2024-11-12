Ленивый мясной пирог с луком: как приготовить сытное блюдо на обед
Мясной пирог с луком – сытный вариант обеда, которого хватит на всех. В его основе очень просто песочное тесто, а также сочная начинка. Такой вкуснятик получится сделать у всех.
Идея приготовления мясного пирога с луком опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Лук в такие выпечке совсем не горчит, а становится мягким и сладковатым.
Ингредиенты:
- сметана – 100 г.
- масло сливочное – 100 г.
- мука – 200 г.
- соль – по вкусу
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сода – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- лук – 400-500 г.
- филе куриное – 1 шт.
- яйца куриные – 3 шт.
- сыр полутвердый – 200 г.
- сметана – 1 ст. л.
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Растопить сливочное масло.
2. Добавить сметану, соль, муку с разрыхлителем и соду.
3. Замешайте тесто, оставьте на несколько минут.
4. Тем временем приготовить начинку: смешать яйца, тертый сыh, сметану, соль и обжаренный лук с мясом.
5. Тесто выложить на дно формы для запекания, формируя бортики.
6. Внутрь выложить начинку.
7. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.
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