Ленивый мясной пирог с луком: как приготовить сытное блюдо на обед

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
1,0 т.
Ленивый мясной пирог с луком: как приготовить сытное блюдо на обед

Мясной пирог с луком – сытный вариант обеда, которого хватит на всех. В его основе очень просто песочное тесто, а также сочная начинка. Такой вкуснятик получится сделать у всех.

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Идея приготовления мясного пирога с луком опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Лук в такие выпечке совсем не горчит, а становится мягким и сладковатым.

Ленивый мясной пирог с луком: как приготовить сытное блюдо на обед

Ингредиенты:

  • сметана – 100 г.
  • масло сливочное – 100 г.
  • мука – 200 г.
  • соль – по вкусу
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • сода – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • лук – 400-500 г.
  • филе куриное – 1 шт.
  • яйца куриные – 3 шт.
  • сыр полутвердый – 200 г.
  • сметана – 1 ст. л.
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Ленивый мясной пирог с луком: как приготовить сытное блюдо на обед

1. Растопить сливочное масло.

2. Добавить сметану, соль, муку с разрыхлителем и соду.

Ленивый мясной пирог с луком: как приготовить сытное блюдо на обед

3. Замешайте тесто, оставьте на несколько минут.

4. Тем временем приготовить начинку: смешать яйца, тертый сыh, сметану, соль и обжаренный лук с мясом.

Ленивый мясной пирог с луком: как приготовить сытное блюдо на обед

5. Тесто выложить на дно формы для запекания, формируя бортики.

6. Внутрь выложить начинку.

Ленивый мясной пирог с луком: как приготовить сытное блюдо на обед

7. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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