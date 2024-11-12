Мясной пирог с луком – сытный вариант обеда, которого хватит на всех. В его основе очень просто песочное тесто, а также сочная начинка. Такой вкуснятик получится сделать у всех.

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Идея приготовления мясного пирога с луком опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Лук в такие выпечке совсем не горчит, а становится мягким и сладковатым.

Ингредиенты:

сметана – 100 г.

масло сливочное – 100 г.

мука – 200 г.

соль – по вкусу

разрыхлитель – 1 ч. л.

сода – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

лук – 400-500 г.

филе куриное – 1 шт.

яйца куриные – 3 шт.

сыр полутвердый – 200 г.

сметана – 1 ст. л.

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Растопить сливочное масло.

2. Добавить сметану, соль, муку с разрыхлителем и соду.

3. Замешайте тесто, оставьте на несколько минут.

4. Тем временем приготовить начинку: смешать яйца, тертый сыh, сметану, соль и обжаренный лук с мясом.

5. Тесто выложить на дно формы для запекания, формируя бортики.

6. Внутрь выложить начинку.

7. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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