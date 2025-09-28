Ленивый "Наполеон" без вымешивания теста: из чего сделать основу
Торт "Наполеон" считается классикой среди десертов, но его приготовление обычно требует много времени и усилий. Если же хочется получить любимый вкус без сложного процесса, существует более простой вариант – ленивый "Наполеон". В этом рецепте вместо приготовления теста с нуля используется готовое слоеное тесто, а нежный крем варится всего за несколько минут. В результате получается десерт с традиционным вкусом, который можно приготовить даже в будний день.
Идея приготовления ленивого "Наполеона" опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 800 г
- молоко – 1 л
- сахар – 250 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- яйца – 4 шт.
- мука – 60 г
- масло сливочное – 60 г
Способ приготовления:
1. Для крема в кастрюле смешайте молоко с сахаром и ванильным сахаром и нагревайте на слабом огне, постоянно помешивая, пока кристаллы не растворятся.
2. Отдельно взбейте яйца с мукой до однородности.
3. Вливайте эту смесь в горячее молоко тонкой струйкой, не прекращая помешивание. Варите до загустения, затем добавьте сливочное масло, размешайте и дайте остыть под пленкой.
4. Тем временем разморозьте слоеное тесто, разрежьте его на квадраты и выложите на противень с пергаментом.
5. Выпекайте примерно 15 минут при температуре 180 градусов, пока кусочки не станут золотистыми. После остывания разберите их на слои. Наиболее зажаренные используйте для крошки.
6. Остальные кусочки смешайте с кремом и выложите в форму-кольцо. Оставьте в холодильнике на ночь для пропитки.
7. Перед подачей снимите форму, обсыпьте верх и бока крошкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: