Ленивый "Наполеон" без вымешивания теста: из чего сделать основу

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Торт "Наполеон" считается классикой среди десертов, но его приготовление обычно требует много времени и усилий. Если же хочется получить любимый вкус без сложного процесса, существует более простой вариант – ленивый "Наполеон". В этом рецепте вместо приготовления теста с нуля используется готовое слоеное тесто, а нежный крем варится всего за несколько минут. В результате получается десерт с традиционным вкусом, который можно приготовить даже в будний день.

Идея приготовления ленивого "Наполеона" опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 800 г
  • молоко – 1 л
  • сахар – 250 г
  • ванильный сахар – 1 пакетик
  • яйца – 4 шт.
  • мука – 60 г
  • масло сливочное – 60 г

Способ приготовления:

1. Для крема в кастрюле смешайте молоко с сахаром и ванильным сахаром и нагревайте на слабом огне, постоянно помешивая, пока кристаллы не растворятся.

2. Отдельно взбейте яйца с мукой до однородности.

3. Вливайте эту смесь в горячее молоко тонкой струйкой, не прекращая помешивание. Варите до загустения, затем добавьте сливочное масло, размешайте и дайте остыть под пленкой.

4. Тем временем разморозьте слоеное тесто, разрежьте его на квадраты и выложите на противень с пергаментом.

5. Выпекайте примерно 15 минут при температуре 180 градусов, пока кусочки не станут золотистыми. После остывания разберите их на слои. Наиболее зажаренные используйте для крошки.

6. Остальные кусочки смешайте с кремом и выложите в форму-кольцо. Оставьте в холодильнике на ночь для пропитки.

7. Перед подачей снимите форму, обсыпьте верх и бока крошкой.

