Ленивый пирог из лаваша: добавьте много сыра
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Ленивый пирог из лаваша – отличная идея для тех, кто хочет быстро приготовить сытный ужин без лишних хлопот. Для этого рецепта понадобятся простые продукты, которые часто уже есть в холодильнике. Благодаря кефирной заливке лаваш становится нежным, а большое количество сыра делает блюдо особенно аппетитным. Такой пирог можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнить свежими овощами.
Идея приготовления ленивого пирога из лаваша опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш – 300 г
- кефир – 500 мл
- яйца – 5 шт.
- твёрдый сыр – 150 г
- колбаса или ветчина – по вкусу
- помидоры черри – по вкусу
- петрушка или укроп – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте кефир, яйца, соль, черный перец и измельченную зелень. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
2. Лаваш сложите гармошкой и выложите в форму для запекания.
3. Между складками лаваша равномерно разложите кусочки колбасы или ветчины, а также часть натертого твёрдого сыра.
4. Залейте заготовку кефирно-яичной смесью. Слегка прижмите лаваш лопаткой, чтобы он хорошо пропитался.
5. Сверху выложите помидоры черри и посыпьте пирог оставшимся тертым сыром.
6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 35-40 минут, пока верх не станет золотистым, а сыр полностью не расплавится.
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