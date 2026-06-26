Ленивый пирог из лаваша: добавьте много сыра

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
117
Ленивый пирог из лаваша: добавьте много сыра
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Ленивый пирог из лаваша – отличная идея для тех, кто хочет быстро приготовить сытный ужин без лишних хлопот. Для этого рецепта понадобятся простые продукты, которые часто уже есть в холодильнике. Благодаря кефирной заливке лаваш становится нежным, а большое количество сыра делает блюдо особенно аппетитным. Такой пирог можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнить свежими овощами.

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.

Ленивый пирог из лаваша: добавьте много сыра

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш – 300 г
  • кефир – 500 мл
  • яйца – 5 шт.
  • твёрдый сыр – 150 г
  • колбаса или ветчина – по вкусу
  • помидоры черри – по вкусу
  • петрушка или укроп – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Ленивый пирог из лаваша: добавьте много сыра

1. В глубокой миске смешайте кефир, яйца, соль, черный перец и измельченную зелень. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

2. Лаваш сложите гармошкой и выложите в форму для запекания.

Ленивый пирог из лаваша: добавьте много сыра

3. Между складками лаваша равномерно разложите кусочки колбасы или ветчины, а также часть натертого твёрдого сыра.

4. Залейте заготовку кефирно-яичной смесью. Слегка прижмите лаваш лопаткой, чтобы он хорошо пропитался.

Ленивый пирог из лаваша: добавьте много сыра

5. Сверху выложите помидоры черри и посыпьте пирог оставшимся тертым сыром.

6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 35-40 минут, пока верх не станет золотистым, а сыр полностью не расплавится.

Ленивый пирог из лаваша: добавьте много сыра

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