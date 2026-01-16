Ленивый пирог из слоеного теста на скорую руку: делимся простым рецептом
Слоеное тесто прекрасно сочетается с различными начинками. Если у вас есть такая основа – всегда можно приготовить вкусный и сытный пирог. Для этого вам понадобится минимум времени.
Идея приготовления сытного слоеного пирога с фаршем опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г
- куриный фарш – 600 г
- сладкая кукуруза – 200 г
- лук – половина
- чеснок – 1 зубчик
- укроп – 3 веточки
- соевый соус – 2 ст.л.
- соус терияки – 2 ст.л.
- бургерный сыр – по 2 шт. на каждую.
- желток – для смазки
- кунжут – для посыпки
Способ приготовления:
1. Куриный фарш соединить с измельченным луком, выдавленным чесноком, кукурузой, нарезанным укропом и соевым соусом.
2. Все перемешать и жарить на растительном масле до готовности.
3. Добавить соус терияки и перемешать.
4. Слоеное тесто раскатать.
5. Визуально делим на 2 части.
6. Смазать соусом (кетчупом, барбекю или кисло сладким).
7. Выложить начинку сверху на соус.
8. На начинку выложить бургерный сыр. По краям и внутри смазать желтком.
9. Сверху выложить вторую часть теста, приплюснуть по краям и внутри.
10. Смазать желтком все тесто. Поделить пополам.
11. Сверху сделать надрезы и посыпать кунжутом.
12. Поставить в разогретую духовку до 170 градусов, режим верх/низ, ориентировочно 25-30 минут.
