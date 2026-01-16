Слоеное тесто прекрасно сочетается с различными начинками. Если у вас есть такая основа – всегда можно приготовить вкусный и сытный пирог. Для этого вам понадобится минимум времени.

Идея приготовления сытного слоеного пирога с фаршем опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

куриный фарш – 600 г

сладкая кукуруза – 200 г

лук – половина

чеснок – 1 зубчик

укроп – 3 веточки

соевый соус – 2 ст.л.

соус терияки – 2 ст.л.

бургерный сыр – по 2 шт. на каждую.

желток – для смазки

кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Куриный фарш соединить с измельченным луком, выдавленным чесноком, кукурузой, нарезанным укропом и соевым соусом.

2. Все перемешать и жарить на растительном масле до готовности.

3. Добавить соус терияки и перемешать.

4. Слоеное тесто раскатать.

5. Визуально делим на 2 части.

6. Смазать соусом (кетчупом, барбекю или кисло сладким).

7. Выложить начинку сверху на соус.

8. На начинку выложить бургерный сыр. По краям и внутри смазать желтком.

9. Сверху выложить вторую часть теста, приплюснуть по краям и внутри.

10. Смазать желтком все тесто. Поделить пополам.

11. Сверху сделать надрезы и посыпать кунжутом.

12. Поставить в разогретую духовку до 170 градусов, режим верх/низ, ориентировочно 25-30 минут.

