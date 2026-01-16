Ленивый пирог из слоеного теста на скорую руку: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
600
Ленивый пирог из слоеного теста на скорую руку: делимся простым рецептом

Слоеное тесто прекрасно сочетается с различными начинками. Если у вас есть такая основа – всегда можно приготовить вкусный и сытный пирог. Для этого вам понадобится минимум времени.

Идея приготовления сытного слоеного пирога с фаршем опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ленивый пирог из слоеного теста на скорую руку: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г
  • куриный фарш – 600 г
  • сладкая кукуруза – 200 г
  • лук – половина
  • чеснок – 1 зубчик
  • укроп – 3 веточки
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • соус терияки – 2 ст.л.
  • бургерный сыр – по 2 шт. на каждую.
  • желток – для смазки
  • кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

Ленивый пирог из слоеного теста на скорую руку: делимся простым рецептом

1. Куриный фарш соединить с измельченным луком, выдавленным чесноком, кукурузой, нарезанным укропом и соевым соусом.

2. Все перемешать и жарить на растительном масле до готовности.

3. Добавить соус терияки и перемешать.

Ленивый пирог из слоеного теста на скорую руку: делимся простым рецептом

4. Слоеное тесто раскатать.

5. Визуально делим на 2 части.

6. Смазать соусом (кетчупом, барбекю или кисло сладким).

Ленивый пирог из слоеного теста на скорую руку: делимся простым рецептом

7. Выложить начинку сверху на соус.

8. На начинку выложить бургерный сыр. По краям и внутри смазать желтком.

9. Сверху выложить вторую часть теста, приплюснуть по краям и внутри.

Ленивый пирог из слоеного теста на скорую руку: делимся простым рецептом

10. Смазать желтком все тесто. Поделить пополам.

11. Сверху сделать надрезы и посыпать кунжутом.

12. Поставить в разогретую духовку до 170 градусов, режим верх/низ, ориентировочно 25-30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты