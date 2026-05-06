Когда нет времени стоять у плиты, выручают простые рецепты в духовке. Ленивый плов в рукаве – именно такой вариант. Все ингредиенты готовятся вместе без лишнего контроля. Рис получается рассыпчатым, а мясо – сочным. Сделайте один раз, и этот способ точно пригодится.

Идея приготовления ленивого плова в рукаве опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 150 г

куриное бедро или филе – 250 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

вода – 300 мл.

масло – 1-2 ст.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

паприка – по вкусу

приправа к плову – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тщательно промойте рис в холодной воде до прозрачности, чтобы убрать лишний крахмал.

3. Нарежьте мясо средними кусочками, добавьте соль, перец, паприку, приправу и масло, перемешайте.

3. Нарежьте морковь соломкой, лук – полукольцами. Чеснок оставьте целыми зубчиками или слегка раздавите.

4. Подготовьте рукав для запекания. Выложите в него рис, мясо и овощи, добавьте специи и равномерно распределите.

5. Влейте воду, завяжите рукав и сделайте сверху несколько небольших проколов для выхода пара.

6. Выложите рукав на противень и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-60 минут.

7. После приготовления осторожно разрежьте рукав, чтобы не обжечься паром, и перемешайте блюдо.

8. Готовый плов получается ароматным, рассыпчатым и сочным. Такой способ приготовления позволяет получить стабильный результат даже без кулинарного опыта.

