Ленивый плов в рукаве: как приготовить, чтобы рис рассыпался
Когда нет времени стоять у плиты, выручают простые рецепты в духовке. Ленивый плов в рукаве – именно такой вариант. Все ингредиенты готовятся вместе без лишнего контроля. Рис получается рассыпчатым, а мясо – сочным. Сделайте один раз, и этот способ точно пригодится.
Идея приготовления ленивого плова в рукаве опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- рис – 150 г
- куриное бедро или филе – 250 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- вода – 300 мл.
- масло – 1-2 ст.л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- приправа к плову – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тщательно промойте рис в холодной воде до прозрачности, чтобы убрать лишний крахмал.
3. Нарежьте мясо средними кусочками, добавьте соль, перец, паприку, приправу и масло, перемешайте.
3. Нарежьте морковь соломкой, лук – полукольцами. Чеснок оставьте целыми зубчиками или слегка раздавите.
4. Подготовьте рукав для запекания. Выложите в него рис, мясо и овощи, добавьте специи и равномерно распределите.
5. Влейте воду, завяжите рукав и сделайте сверху несколько небольших проколов для выхода пара.
6. Выложите рукав на противень и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-60 минут.
7. После приготовления осторожно разрежьте рукав, чтобы не обжечься паром, и перемешайте блюдо.
8. Готовый плов получается ароматным, рассыпчатым и сочным. Такой способ приготовления позволяет получить стабильный результат даже без кулинарного опыта.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: