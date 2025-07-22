Ленивый штрудель с творогом и абрикосами: раскатывать тесто не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
609
Ленивый штрудель с творогом и абрикосами: раскатывать тесто не придется

Очень вкусный и сладкий штрудель к чаю можно приготовить из обычного теста фило. Вам не придется ничего замешивать или раскатывать, что значительно сэкономит время на приготовлении. Внутрь очень вкусно положить творог и сезонные сочные абрикосы.

Как приготовить ленивый штрудель с творогом и абрикосами рассказала фудблогер Анастасия (tsarlova n) в Instagram.

Ленивый штрудель с творогом и абрикосами: раскатывать тесто не придется

Ингредиенты:

  • лист фило – 6 шт.
  • творог – 400 г
  • сахар – по вкусу
  • абрикосы – по вкусу
  • яйцо – 3 шт.

Способ приготовления:

Ленивый штрудель с творогом и абрикосами: раскатывать тесто не придется

1. Творог смешать с 2 яйцами и сахаром. На два листа тесто фило выложить творожную начинку.

Ленивый штрудель с творогом и абрикосами: раскатывать тесто не придется

2. Выложить абрикос на творожную массу. Скрутить в рулет.

Ленивый штрудель с творогом и абрикосами: раскатывать тесто не придется

3. Снова взять два листа фило, выложить сырную начинку, сверху абрикосы.

Ленивый штрудель с творогом и абрикосами: раскатывать тесто не придется

4. Готовый первый рулет выложить на фило и продолжить скручивать – так должно быть 3 раза.

5. Взбить 1 яйцо, смазать штрудель и отправить запекаться на 40-50 минут при температуре 170 градусов.

Ленивый штрудель с творогом и абрикосами: раскатывать тесто не придется

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