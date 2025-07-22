Очень вкусный и сладкий штрудель к чаю можно приготовить из обычного теста фило. Вам не придется ничего замешивать или раскатывать, что значительно сэкономит время на приготовлении. Внутрь очень вкусно положить творог и сезонные сочные абрикосы.

Как приготовить ленивый штрудель с творогом и абрикосами рассказала фудблогер Анастасия (tsarlova n) в Instagram.

Ингредиенты:

лист фило – 6 шт.

творог – 400 г

сахар – по вкусу

абрикосы – по вкусу

яйцо – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Творог смешать с 2 яйцами и сахаром. На два листа тесто фило выложить творожную начинку.

2. Выложить абрикос на творожную массу. Скрутить в рулет.

3. Снова взять два листа фило, выложить сырную начинку, сверху абрикосы.

4. Готовый первый рулет выложить на фило и продолжить скручивать – так должно быть 3 раза.

5. Взбить 1 яйцо, смазать штрудель и отправить запекаться на 40-50 минут при температуре 170 градусов.

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