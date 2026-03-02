Ленивый торт из печенья без заморочки: выпекать не придется
Для того, чтобы приготовить вкусный торт к чаю, используйте обычное печенье. Десерт с такой основой не придется выпекать или вымешивать тесто – просто поместите все в холодильник до застывания.
Идея приготовления шоколадного торта из печенья без выпекания опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 400 мл.
- сахар – 180 г
- какао – 30 г (2 полные ст.л.)
- сливочное масло – 80 г
- черный шоколад – 100 г
- печенье типа мария или петибер – 450 г
- молотые орехи – 50 г (по желанию)
Способ приготовления:
1. В кастрюлю влить молоко.
2. Добавить сахар и какао.
3. Хорошо перемешать венчиком, чтобы не было комочков.
4. Поставить на средний огонь и прогреть, постоянно помешивая.
5. Добавить сливочное масло и поломанный шоколад.
6. Греем до полного растворения. Не кипятить сильно – нам нужна гладкая, однородная шоколадная масса.
7. Снять с огня и дать постоять 3-5 минут, чтобы масса немного загустела.
8. Печенье поломать руками на крупные кусочки (не в крошку!). Если добавляете орехи – смешайте их с печеньем.
9. Вылить шоколадную массу в печенье и аккуратно перемешать, чтобы каждый кусочек покрылся шоколадом.
10. Форму застелить пищевой пленкой. Выложить массу, хорошо утрамбовать ложкой или стаканом.
11. Накрыть пленкой и поставить в морозилку на 1,5-2 часа или в холодильник минимум на 4 часа.
12. Достать, перевернуть, нарезать острым ножом.
