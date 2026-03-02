Для того, чтобы приготовить вкусный торт к чаю, используйте обычное печенье. Десерт с такой основой не придется выпекать или вымешивать тесто – просто поместите все в холодильник до застывания.

Идея приготовления шоколадного торта из печенья без выпекания опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 400 мл.

сахар – 180 г

какао – 30 г (2 полные ст.л.)

сливочное масло – 80 г

черный шоколад – 100 г

печенье типа мария или петибер – 450 г

молотые орехи – 50 г (по желанию)

Способ приготовления:

1. В кастрюлю влить молоко.

2. Добавить сахар и какао.

3. Хорошо перемешать венчиком, чтобы не было комочков.

4. Поставить на средний огонь и прогреть, постоянно помешивая.

5. Добавить сливочное масло и поломанный шоколад.

6. Греем до полного растворения. Не кипятить сильно – нам нужна гладкая, однородная шоколадная масса.

7. Снять с огня и дать постоять 3-5 минут, чтобы масса немного загустела.

8. Печенье поломать руками на крупные кусочки (не в крошку!). Если добавляете орехи – смешайте их с печеньем.

9. Вылить шоколадную массу в печенье и аккуратно перемешать, чтобы каждый кусочек покрылся шоколадом.

10. Форму застелить пищевой пленкой. Выложить массу, хорошо утрамбовать ложкой или стаканом.

11. Накрыть пленкой и поставить в морозилку на 1,5-2 часа или в холодильник минимум на 4 часа.

12. Достать, перевернуть, нарезать острым ножом.

