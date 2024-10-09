Сырочные десерты без выпечки – это всегда быстро и вкусно. И следующий вариант именно такой. К тому же, если соединить правильные компоненты, получится достаточно низкокалорийно.

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Идея приготовления ленивого сырного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Вместо привычной формы массу для застывания можно вылить в пакет из-под молока.

Ингредиенты:

кисломолочный творог (жирный) – 700 г

банка консервированных ананасов – 400 г

желатин 25 г +100 г воды

подсластитель (сахар или стевия) – 4-5ст.л

форма – пачка из-под молока на 1л.

Способ приготовления:

1. Залить желатин холодной водой и оставить набухать 25 г желатина – 100 г воды

2. Между тем добавить в сыр сок из ананаса, заменитель сахара или сахар и взбить в однородную массу блендером – на этом этапе можно попробовать по вкусу и отрегулировать.

3. Добавить кусочки ананаса и перемешать.

4. Набухший желатин растопить в микроволновке (за 15-25 секунд).

5. Перелить в творог и вымешать.

6. Перелить в любую удобную форму и поставить в холодильник.

7. Оставить на 20-30 минут.

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