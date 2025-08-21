Ленивый ужин на сковородке: готовится в считанные минуты
Вкусный и сытный ужин можно приготовить просто на сковородке. Для этого вам понадобятся овощи, а также сколотое куриное филе. Просто протушите все вместе в нежном соусе – у вас получится полноценное блюдо за считанные минуты.
Идея приготовления ленивого ужина из курицы и овощей на сковородке опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт (соевый соус, приправа к курице, соль, перец для маринада)
- кабачок – 1 шт.
- помидор – 1 шт
- сметана – 1 ст.л.
- твердый сыр 100 г
- соль/перец/любимые специи
Способ приготовления:
1. Курицу измельчить, добавить соевый соус и специи.
2. Оставить мариноваться на 30 минут.
3. Обжарить курицу на разогретой сковородке 3 минуты.
4. Добавить измельченный кабачок, помидор, перемешать.
5. Добавить любимые специи и под крышкой тушить 7-10 минут.
6. Добавить сметану, перемешать и готовить еще 5 минут.
7. Перед подачей посыпать тертым сыром.
