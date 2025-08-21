Вкусный и сытный ужин можно приготовить просто на сковородке. Для этого вам понадобятся овощи, а также сколотое куриное филе. Просто протушите все вместе в нежном соусе – у вас получится полноценное блюдо за считанные минуты.

Идея приготовления ленивого ужина из курицы и овощей на сковородке опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт (соевый соус, приправа к курице, соль, перец для маринада)

кабачок – 1 шт.

помидор – 1 шт

сметана – 1 ст.л.

твердый сыр 100 г

соль/перец/любимые специи

Способ приготовления:

1. Курицу измельчить, добавить соевый соус и специи.

2. Оставить мариноваться на 30 минут.

3. Обжарить курицу на разогретой сковородке 3 минуты.

4. Добавить измельченный кабачок, помидор, перемешать.

5. Добавить любимые специи и под крышкой тушить 7-10 минут.

6. Добавить сметану, перемешать и готовить еще 5 минут.

7. Перед подачей посыпать тертым сыром.

