Ленивый ужин на сковородке: готовится в считанные минуты

Вкусный и сытный ужин можно приготовить просто на сковородке. Для этого вам понадобятся овощи, а также сколотое куриное филе. Просто протушите все вместе в нежном соусе – у вас получится полноценное блюдо за считанные минуты.

Идея приготовления ленивого ужина из курицы и овощей на сковородке опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт (соевый соус, приправа к курице, соль, перец для маринада)
  • кабачок – 1 шт.
  • помидор – 1 шт
  • сметана – 1 ст.л.
  • твердый сыр  100 г
  • соль/перец/любимые специи

Способ приготовления:

1. Курицу измельчить, добавить соевый соус и специи.

2. Оставить мариноваться на 30 минут.

3. Обжарить курицу на разогретой сковородке 3 минуты.

4. Добавить измельченный кабачок, помидор, перемешать.

5. Добавить любимые специи и под крышкой тушить 7-10 минут.

6. Добавить сметану, перемешать и готовить еще 5 минут.

7. Перед подачей посыпать тертым сыром.

