Кебаб обычно ассоциируется с рестораном или выездом на природу, но приготовить его можно и дома без лишних усилий. Ленивый вариант в лаваше получается быстро, вкусно и с ярким ароматом специй. Главное преимущество этого рецепта – универсальность: его можно приготовить на мангале, в духовке или даже в аэрогриле. А благодаря пряному маслу блюдо имеет особый вкус и сочность.

Идея приготовления ленивого кебаба в лаваше опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram.

Ингредиенты для кебаба:

тортилья (30 см.) – 7 шт.

фарш говяжий – 750 г

лук – 3 шт.

перец капиа – 1,5 шт.

перец чили – 0,5 шт.

чеснок – 4 зубчика

петрушка и кинза – 100 г

соль, перец

Паприка копченая:

сухой чеснок

смесь специй мексиканская

мускатный орех

тмин

карри

масло

Ингредиенты для соуса из пряного масла:

сливочное масло – 200 г

мед – 70 г

перец чили – 0,5 шт.

мускатный орех

смесь специй мексиканская

соль, перец

лимон – 1/2 шт.

Способ приготовления:

1. Для фарша все ингредиенты мелко нарежьте и хорошо перемешайте со специями. Чтобы масса держала форму и оставалась сочной, ее можно дополнительно "выбить" – несколько раз интенсивно перемешать и отбить ложкой или руками. Для более быстрого варианта подойдет мясорубка с крупной решеткой или измельчение в блендере.

2. Тортильи сложите вместе и срежьте края, чтобы получились квадраты. Фарш поделите на 6 частей, распределите на тортильях и сложите в виде прямоугольника.

3. Затем разрежьте вдоль на несколько кусков и нанижите на шампуры – так удобно формировать кебаб.

4. Отдельно приготовьте пряное масло. Для этого мягкое сливочное масло смешайте с медом, лимонным соком и цедрой, острым перцем, солью и специями. Соус должен быть ароматным и немного пикантным.

5. Выложите кебабы на мангал или в форму для духовки.

6. В начале смажьте маслом, а под конец приготовления обильно смазывайте пряным маслом.

7. Готовьте на небольшом огне, чтобы мясо осталось мягким и сочным.

