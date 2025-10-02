Ленивый вариант кебаба в лаваше: можно приготовить на мангале или в духовке
Кебаб обычно ассоциируется с рестораном или выездом на природу, но приготовить его можно и дома без лишних усилий. Ленивый вариант в лаваше получается быстро, вкусно и с ярким ароматом специй. Главное преимущество этого рецепта – универсальность: его можно приготовить на мангале, в духовке или даже в аэрогриле. А благодаря пряному маслу блюдо имеет особый вкус и сочность.
Идея приготовления ленивого кебаба в лаваше опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram.
Ингредиенты для кебаба:
- тортилья (30 см.) – 7 шт.
- фарш говяжий – 750 г
- лук – 3 шт.
- перец капиа – 1,5 шт.
- перец чили – 0,5 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- петрушка и кинза – 100 г
- соль, перец
Паприка копченая:
- сухой чеснок
- смесь специй мексиканская
- мускатный орех
- тмин
- карри
- масло
Ингредиенты для соуса из пряного масла:
- сливочное масло – 200 г
- мед – 70 г
- перец чили – 0,5 шт.
- мускатный орех
- смесь специй мексиканская
- соль, перец
- лимон – 1/2 шт.
Способ приготовления:
1. Для фарша все ингредиенты мелко нарежьте и хорошо перемешайте со специями. Чтобы масса держала форму и оставалась сочной, ее можно дополнительно "выбить" – несколько раз интенсивно перемешать и отбить ложкой или руками. Для более быстрого варианта подойдет мясорубка с крупной решеткой или измельчение в блендере.
2. Тортильи сложите вместе и срежьте края, чтобы получились квадраты. Фарш поделите на 6 частей, распределите на тортильях и сложите в виде прямоугольника.
3. Затем разрежьте вдоль на несколько кусков и нанижите на шампуры – так удобно формировать кебаб.
4. Отдельно приготовьте пряное масло. Для этого мягкое сливочное масло смешайте с медом, лимонным соком и цедрой, острым перцем, солью и специями. Соус должен быть ароматным и немного пикантным.
5. Выложите кебабы на мангал или в форму для духовки.
6. В начале смажьте маслом, а под конец приготовления обильно смазывайте пряным маслом.
7. Готовьте на небольшом огне, чтобы мясо осталось мягким и сочным.
