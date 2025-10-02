Ленивый вариант кебаба в лаваше: можно приготовить на мангале или в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
567
Ленивый вариант кебаба в лаваше: можно приготовить на мангале или в духовке

Кебаб обычно ассоциируется с рестораном или выездом на природу, но приготовить его можно и дома без лишних усилий. Ленивый вариант в лаваше получается быстро, вкусно и с ярким ароматом специй. Главное преимущество этого рецепта – универсальность: его можно приготовить на мангале, в духовке или даже в аэрогриле. А благодаря пряному маслу блюдо имеет особый вкус и сочность.

Видео дня

Идея приготовления ленивого кебаба в лаваше опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram.

Ленивый вариант кебаба в лаваше: можно приготовить на мангале или в духовке

Ингредиенты для кебаба:

  • тортилья (30 см.) – 7 шт.
  • фарш говяжий – 750 г
  • лук – 3 шт.
  • перец капиа – 1,5 шт.
  • перец чили – 0,5 шт.
  • чеснок – 4 зубчика
  • петрушка и кинза – 100 г
  • соль, перец

Паприка копченая:

  • сухой чеснок
  • смесь специй мексиканская
  • мускатный орех
  • тмин
  • карри
  • масло

Ингредиенты для соуса из пряного масла:

  • сливочное масло – 200 г
  • мед – 70 г
  • перец чили – 0,5 шт.
  • мускатный орех
  • смесь специй мексиканская
  • соль, перец
  • лимон – 1/2 шт.

Способ приготовления:

Ленивый вариант кебаба в лаваше: можно приготовить на мангале или в духовке

1. Для фарша все ингредиенты мелко нарежьте и хорошо перемешайте со специями. Чтобы масса держала форму и оставалась сочной, ее можно дополнительно "выбить" – несколько раз интенсивно перемешать и отбить ложкой или руками. Для более быстрого варианта подойдет мясорубка с крупной решеткой или измельчение в блендере.

Ленивый вариант кебаба в лаваше: можно приготовить на мангале или в духовке

2. Тортильи сложите вместе и срежьте края, чтобы получились квадраты. Фарш поделите на 6 частей, распределите на тортильях и сложите в виде прямоугольника.

3. Затем разрежьте вдоль на несколько кусков и нанижите на шампуры – так удобно формировать кебаб.

Ленивый вариант кебаба в лаваше: можно приготовить на мангале или в духовке

4. Отдельно приготовьте пряное масло. Для этого мягкое сливочное масло смешайте с медом, лимонным соком и цедрой, острым перцем, солью и специями. Соус должен быть ароматным и немного пикантным.

5. Выложите кебабы на мангал или в форму для духовки.

Ленивый вариант кебаба в лаваше: можно приготовить на мангале или в духовке

6. В начале смажьте маслом, а под конец приготовления обильно смазывайте пряным маслом.

7. Готовьте на небольшом огне, чтобы мясо осталось мягким и сочным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты