Ленивый яблочный пирог к чаю: тесто раскатывать не придется
Для того, чтобы приготовить вкусный яблочный пирог для семейного чаепития, совсем не обязательно вымешивать тесто. Можно использовать крошку на основе муки и масла – она прекрасно сочетается с сочной фруктовой начинкой.
Илея приготовления элементарного яблочного пирога без замешивания теста опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты для начинки:
- яблоки – 5–6 шт. (кисло-сладкие)
- сахар – 3–4 ст. л.
- корица – 1 ч. л.
- лимонный сок – 1 ст. л.
Для крамбла (крошки):
- мука – 100 г
- миндаль измельченный (или миндальная мука) – 30 г
- сливочное масло – 80 г (холодное)
- сахар – 70 г
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Очистить яблоки от кожуры и сердцевины.
2. Нарезать яблоки небольшими кусочками.
3. Смешать яблоки с сахаром, корицей и лимонным соком.
4. Выложить яблоки в форму для запекания и соединить с крахмалом.
5. Смешать муку и добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.
6. Перетереть смесь пальцами до состояния крошки.
7. Добавить измельченный миндаль (по желанию) и еще раз легко перемешать.
8. Посыпать яблочную начинку крошкой.
9. Поставить форму в разогретую духовку при температуре 180 °C).
10. Выпекать 30-40 минут до золотистой корочки.
11. Подавать теплым с мороженым или сливками.
