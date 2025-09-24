Для того, чтобы приготовить вкусный яблочный пирог для семейного чаепития, совсем не обязательно вымешивать тесто. Можно использовать крошку на основе муки и масла – она прекрасно сочетается с сочной фруктовой начинкой.

Илея приготовления элементарного яблочного пирога без замешивания теста опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 5–6 шт. (кисло-сладкие)

сахар – 3–4 ст. л.

корица – 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

Для крамбла (крошки):

мука – 100 г

миндаль измельченный (или миндальная мука) – 30 г

сливочное масло – 80 г (холодное)

сахар – 70 г

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Очистить яблоки от кожуры и сердцевины.

2. Нарезать яблоки небольшими кусочками.

3. Смешать яблоки с сахаром, корицей и лимонным соком.

4. Выложить яблоки в форму для запекания и соединить с крахмалом.

5. Смешать муку и добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.

6. Перетереть смесь пальцами до состояния крошки.

7. Добавить измельченный миндаль (по желанию) и еще раз легко перемешать.

8. Посыпать яблочную начинку крошкой.

9. Поставить форму в разогретую духовку при температуре 180 °C).

10. Выпекать 30-40 минут до золотистой корочки.

11. Подавать теплым с мороженым или сливками.

