Летний йогуртовый десерт с голубикой: рецепт без выпечки
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Среди сезонных десертов без выпечки особой популярностью пользуются легкие йогуртовые варианты с ягодами. Такой десерт не перегружает, имеет приятную кремовую текстуру и прекрасно подходит для летних чаепитий или праздничного стола. Сочетание густого греческого йогурта, ягодного желе и свежей голубики создает сбалансированный вкус с легкой фруктовой кислинкой. А главное преимущество рецепта заключается в том, что готовить его очень просто.
Идея приготовления йогуртового десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера iren.lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- греческий йогурт – 500 г
- сахарная пудра – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
- желатин – 15 г
- вода – 150 мл.
- ягодное желе – 1 упаковка
- свежая голубика – по вкусу
Способ приготовления:
1. Желатин залейте холодной водой и оставьте примерно на 10 минут для набухания.
2. После этого нагрейте его на водяной бане или в микроволновой печи до полного растворения. Важно не доводить смесь до кипения. Готовый желатин оставьте остывать.
3. В глубокой миске смешайте греческий йогурт, сахарную пудру и ванильный сахар. Перемешивайте до получения однородной кремообразной массы.
4. Тонкой струйкой влейте охлажденный желатин в йогуртовую смесь, постоянно перемешивая.
5. Перелейте массу в форму или порционные стаканы. Для красивого эффекта емкости можно наклонить под небольшим углом.
6. Поставьте десерт в холодильник на 2-3 часа, чтобы йогуртовая основа хорошо застыла.
7. Приготовьте ягодное желе в соответствии с инструкцией на упаковке и дайте ему немного остыть.
8. На застывший йогуртовый слой выложите свежую голубику и аккуратно залейте ягодным желе.
9. Снова поместите десерт в холодильник до полного застывания верхнего слоя.
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