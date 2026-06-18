Среди сезонных десертов без выпечки особой популярностью пользуются легкие йогуртовые варианты с ягодами. Такой десерт не перегружает, имеет приятную кремовую текстуру и прекрасно подходит для летних чаепитий или праздничного стола. Сочетание густого греческого йогурта, ягодного желе и свежей голубики создает сбалансированный вкус с легкой фруктовой кислинкой. А главное преимущество рецепта заключается в том, что готовить его очень просто.

Идея приготовления йогуртового десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера iren.lazun в Instagram.

Ингредиенты:

греческий йогурт – 500 г

сахарная пудра – 100 г

ванильный сахар – 10 г

желатин – 15 г

вода – 150 мл.

ягодное желе – 1 упаковка

свежая голубика – по вкусу

Способ приготовления:

1. Желатин залейте холодной водой и оставьте примерно на 10 минут для набухания.

2. После этого нагрейте его на водяной бане или в микроволновой печи до полного растворения. Важно не доводить смесь до кипения. Готовый желатин оставьте остывать.

3. В глубокой миске смешайте греческий йогурт, сахарную пудру и ванильный сахар. Перемешивайте до получения однородной кремообразной массы.

4. Тонкой струйкой влейте охлажденный желатин в йогуртовую смесь, постоянно перемешивая.

5. Перелейте массу в форму или порционные стаканы. Для красивого эффекта емкости можно наклонить под небольшим углом.

6. Поставьте десерт в холодильник на 2-3 часа, чтобы йогуртовая основа хорошо застыла.

7. Приготовьте ягодное желе в соответствии с инструкцией на упаковке и дайте ему немного остыть.

8. На застывший йогуртовый слой выложите свежую голубику и аккуратно залейте ягодным желе.

9. Снова поместите десерт в холодильник до полного застывания верхнего слоя.

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