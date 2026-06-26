В жаркий сезон особенно хочется легких и прохладных десертов, которые не требуют выпечки. Именно поэтому клубнично-банановые десерты становятся популярным выбором для домашнего приготовления. Они готовятся из доступных продуктов и не требуют сложных кулинарных навыков.Такой десерт хорошо подходит как для повседневного меню, так и для угощения гостей. Главное преимущество – простота приготовления и нежная текстура готового блюда.

Идея приготовления лёгкого клубнично-бананового десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера chudnova.food в Instagram.

Ингредиенты:

желатин – 25 г + 70 мл холодной воды

бананы – 2 шт. (примерно 250 г в очищенном виде)

лимонный сок – 2 ст. л.

клубника – 250 г

творог – 350 г

классический йогурт – 400 г

сгущенное молоко – 160 г

белый шоколад – 30 г

Способ приготовления:

1. Залейте желатин холодной водой, перемешайте и оставьте для набухания в соответствии с инструкцией на упаковке. Это основа, которая поможет десерту держать форму без выпечки.

2. Пока желатин набухает, подготовьте фрукты. Бананы нарежьте кусочками и сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели. Клубнику также нарежьте средними кусочками.

3. В глубокой миске смешайте творог, классический йогурт и сгущенное молоко. Все ингредиенты тщательно взбейте блендером до однородной кремообразной массы без комочков. Именно эта основа придает десерту нежную текстуру.

4. Растворите желатин на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи, не доводя до кипения.

5. Добавьте несколько ложек творожной массы в желатин, быстро перемешайте, а затем введите полученную смесь в общую массу, постоянно помешивая. Это необходимо для равномерного распределения желатина.

6. Затем добавьте нарезанные бананы и клубнику в творожную основу и аккуратно перемешайте, чтобы сохранить кусочки фруктов.

7. Форму для десерта выстелите пергаментом. Для удобства можно слегка смазать её маслом — так бумага будет лучше держаться. Перелейте готовую массу в форму, разровняйте поверхность.

8. Сверху посыпьте натертым или мелко нарезанным белым шоколадом. Поставьте десерт в холодильник как минимум на 5 часов, а лучше всего – на ночь, чтобы он полностью застыл.

9. Перед подачей осторожно извлеките десерт из формы и нарежьте порционными кусочками. Это простой вариант летнего клубнично-бананового десерта без выпечки, который сочетает в себе нежность творога, свежесть ягод и легкую сладость.

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