Летний клубнично-банановый десерт: готовится без выпечки
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В жаркий сезон особенно хочется легких и прохладных десертов, которые не требуют выпечки. Именно поэтому клубнично-банановые десерты становятся популярным выбором для домашнего приготовления. Они готовятся из доступных продуктов и не требуют сложных кулинарных навыков.Такой десерт хорошо подходит как для повседневного меню, так и для угощения гостей. Главное преимущество – простота приготовления и нежная текстура готового блюда.
Идея приготовления лёгкого клубнично-бананового десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера chudnova.food в Instagram.
Ингредиенты:
- желатин – 25 г + 70 мл холодной воды
- бананы – 2 шт. (примерно 250 г в очищенном виде)
- лимонный сок – 2 ст. л.
- клубника – 250 г
- творог – 350 г
- классический йогурт – 400 г
- сгущенное молоко – 160 г
- белый шоколад – 30 г
Способ приготовления:
1. Залейте желатин холодной водой, перемешайте и оставьте для набухания в соответствии с инструкцией на упаковке. Это основа, которая поможет десерту держать форму без выпечки.
2. Пока желатин набухает, подготовьте фрукты. Бананы нарежьте кусочками и сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели. Клубнику также нарежьте средними кусочками.
3. В глубокой миске смешайте творог, классический йогурт и сгущенное молоко. Все ингредиенты тщательно взбейте блендером до однородной кремообразной массы без комочков. Именно эта основа придает десерту нежную текстуру.
4. Растворите желатин на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи, не доводя до кипения.
5. Добавьте несколько ложек творожной массы в желатин, быстро перемешайте, а затем введите полученную смесь в общую массу, постоянно помешивая. Это необходимо для равномерного распределения желатина.
6. Затем добавьте нарезанные бананы и клубнику в творожную основу и аккуратно перемешайте, чтобы сохранить кусочки фруктов.
7. Форму для десерта выстелите пергаментом. Для удобства можно слегка смазать её маслом — так бумага будет лучше держаться. Перелейте готовую массу в форму, разровняйте поверхность.
8. Сверху посыпьте натертым или мелко нарезанным белым шоколадом. Поставьте десерт в холодильник как минимум на 5 часов, а лучше всего – на ночь, чтобы он полностью застыл.
9. Перед подачей осторожно извлеките десерт из формы и нарежьте порционными кусочками. Это простой вариант летнего клубнично-бананового десерта без выпечки, который сочетает в себе нежность творога, свежесть ягод и легкую сладость.
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