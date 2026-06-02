Клубничная галета – один из самых простых сезонных десертов, который можно приготовить без специальных кулинарных навыков. Она не требует сложного формирования, а ее главное преимущество заключается в том, что сочная ягодная начинка сочетается с тонким хрустящим тестом. Особый вкус выпечке придает нежная творожная основа, которая прекрасно дополняет свежую клубнику.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

сахар – 1 ст. л.

соль – щепотка

разрыхлитель – 1/3 ч.л.

сливочное масло – 80 г

творог 7% – 100 г

яичный желток – 1 шт.

вода – 2-3 ст.л.

Для творожной начинки:

творог 5% – 80 г

яйцо – 1 шт.

Для ягодной начинки:

клубника – 300-400 г

сахар – 1 ст.л.

крахмал – 1/2 ст. л.

Для украшения:

яичный белок – для смазывания бортиков

миндальные лепестки – по желанию

Способ приготовления:

1. В большой миске смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель.

2. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите массу руками до состояния мелкой крошки.

3. Введите желток, творог и воду.

4. Замесите мягкое эластичное тесто. Если оно получается слишком плотным, добавьте еще немного воды.

5. Сразу раскатайте тесто на листе пергамента в круглый пласт.

6. Для творожной начинки смешайте творог с яйцом до однородности.

7. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте крупными кусочками.

8. Смешайте сахар с крахмалом.

9. Частью смеси посыпьте творожную начинку, а остальное добавьте к клубнике и перемешайте.

10. Выложите сырную начинку в центр теста, оставляя свободными края.

11. Сверху равномерно распределите клубнику.

12. Заверните края теста к середине, формируя классическую галету.

13. Смажьте бортики яичным белком и по желанию посыпьте миндальными лепестками.

14. Выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут до золотистого цвета.

