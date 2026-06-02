Летняя клубничная галета: как приготовить элементарный десерт
Клубничная галета – один из самых простых сезонных десертов, который можно приготовить без специальных кулинарных навыков. Она не требует сложного формирования, а ее главное преимущество заключается в том, что сочная ягодная начинка сочетается с тонким хрустящим тестом. Особый вкус выпечке придает нежная творожная основа, которая прекрасно дополняет свежую клубнику.
Идея приготовления вкусной клубничной галеты с клубникой опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- сахар – 1 ст. л.
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 1/3 ч.л.
- сливочное масло – 80 г
- творог 7% – 100 г
- яичный желток – 1 шт.
- вода – 2-3 ст.л.
Для творожной начинки:
- творог 5% – 80 г
- яйцо – 1 шт.
Для ягодной начинки:
- клубника – 300-400 г
- сахар – 1 ст.л.
- крахмал – 1/2 ст. л.
Для украшения:
- яичный белок – для смазывания бортиков
- миндальные лепестки – по желанию
Способ приготовления:
1. В большой миске смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель.
2. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите массу руками до состояния мелкой крошки.
3. Введите желток, творог и воду.
4. Замесите мягкое эластичное тесто. Если оно получается слишком плотным, добавьте еще немного воды.
5. Сразу раскатайте тесто на листе пергамента в круглый пласт.
6. Для творожной начинки смешайте творог с яйцом до однородности.
7. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте крупными кусочками.
8. Смешайте сахар с крахмалом.
9. Частью смеси посыпьте творожную начинку, а остальное добавьте к клубнике и перемешайте.
10. Выложите сырную начинку в центр теста, оставляя свободными края.
11. Сверху равномерно распределите клубнику.
12. Заверните края теста к середине, формируя классическую галету.
13. Смажьте бортики яичным белком и по желанию посыпьте миндальными лепестками.
14. Выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут до золотистого цвета.
