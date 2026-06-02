Летняя клубничная галета: как приготовить элементарный десерт

Екатерина Ягович
Клубничная галета – один из самых простых сезонных десертов, который можно приготовить без специальных кулинарных навыков. Она не требует сложного формирования, а ее главное преимущество заключается в том, что сочная ягодная начинка сочетается с тонким хрустящим тестом. Особый вкус выпечке придает нежная творожная основа, которая прекрасно дополняет свежую клубнику.

Идея приготовления вкусной клубничной галеты с клубникой опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • мука – 200 г
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – щепотка
  • разрыхлитель – 1/3 ч.л.
  • сливочное масло – 80 г
  • творог 7% – 100 г
  • яичный желток – 1 шт.
  • вода – 2-3 ст.л.

Для творожной начинки:

  • творог 5% – 80 г
  • яйцо – 1 шт.

Для ягодной начинки:

  • клубника – 300-400 г
  • сахар – 1 ст.л.
  • крахмал – 1/2 ст. л.

Для украшения:

  • яичный белок – для смазывания бортиков
  • миндальные лепестки – по желанию

Способ приготовления:

1. В большой миске смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель.

2. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите массу руками до состояния мелкой крошки.

3. Введите желток, творог и воду.

4. Замесите мягкое эластичное тесто. Если оно получается слишком плотным, добавьте еще немного воды.

5. Сразу раскатайте тесто на листе пергамента в круглый пласт.

6. Для творожной начинки смешайте творог с яйцом до однородности.

7. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте крупными кусочками.

8. Смешайте сахар с крахмалом.

9. Частью смеси посыпьте творожную начинку, а остальное добавьте к клубнике и перемешайте.

10. Выложите сырную начинку в центр теста, оставляя свободными края.

11. Сверху равномерно распределите клубнику.

12. Заверните края теста к середине, формируя классическую галету.

13. Смажьте бортики яичным белком и по желанию посыпьте миндальными лепестками.

14. Выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут до золотистого цвета.

