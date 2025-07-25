Окрошка – лучшее летнее блюдо для жарких дней. Готовить ее можно с колбасой, а можно и без. Но, главная составляющая блюда – свежие овощи, зелень, кефир.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой, вкусной и простой в приготовлении окрошки.

Ингредиенты:

огурец

редиска

картофель

вареная колбаса

яйцо

укроп и петрушка

250-300 мл айрана

1 ст.л сладкой горчицы

Способ приготовления:

1. Картофель и яйцо поперечно отвариваем. Овощи нарезаем на мелкие кубики, яйцо натираем на терке.

2. Для заправки: соединяем айран и горчицу.

3. Полейте заправкой овощи, перемешайте, добавьте лед.

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