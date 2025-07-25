Летняя окрошка за 10 минут: рецепт вкусного освежающего блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Летняя окрошка за 10 минут: рецепт вкусного освежающего блюда

Окрошка – лучшее летнее блюдо для жарких дней. Готовить ее можно с колбасой, а можно и без. Но, главная составляющая блюда – свежие овощи, зелень, кефир.

Летняя окрошка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой, вкусной и простой в приготовлении окрошки. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • огурец
  • редиска
  • картофель
  • вареная колбаса
  • яйцо
  • укроп и петрушка
  • 250-300 мл айрана
  • 1 ст.л сладкой горчицы

Способ приготовления: 

1. Картофель и яйцо поперечно отвариваем. Овощи нарезаем на мелкие кубики, яйцо натираем на терке.

Ингредиенты для блюда

2. Для заправки: соединяем айран и горчицу.

Заправка для блюда

3. Полейте заправкой овощи, перемешайте, добавьте лед.

Готовое блюдо

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