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Летняя окрошка за 10 минут: рецепт вкусного освежающего блюда
Окрошка – лучшее летнее блюдо для жарких дней. Готовить ее можно с колбасой, а можно и без. Но, главная составляющая блюда – свежие овощи, зелень, кефир.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой, вкусной и простой в приготовлении окрошки.
Ингредиенты:
- огурец
- редиска
- картофель
- вареная колбаса
- яйцо
- укроп и петрушка
- 250-300 мл айрана
- 1 ст.л сладкой горчицы
Способ приготовления:
1. Картофель и яйцо поперечно отвариваем. Овощи нарезаем на мелкие кубики, яйцо натираем на терке.
2. Для заправки: соединяем айран и горчицу.
3. Полейте заправкой овощи, перемешайте, добавьте лед.
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