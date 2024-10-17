Лимонно-маковое печенье: самый простой рецепт, с которым справятся даже начинающие

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Лимонно-маковое печенье: самый простой рецепт, с которым справятся даже начинающие

Печенье – это вид выпечки, идеально подходящий для кофе или чая. У каждого человека есть именно тот вид печенья, что ему больше всего нравится. Но есть и нравящиеся абсолютно всем и бесспорно.

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Рецептом приготовления такого печенья в Instagram поделилась шеф-повар Екатерина Пескова. Она рассказала, как приготовить лимонное маковое печенье. Оказалось, что это совсем не сложно и справиться с ним может даже начинающий.

Лимонно-маковое печенье: самый простой рецепт, с которым справятся даже начинающие

Ингредиенты

  • Сахар – 200 гр
  • Цедра лимона – 1 шт
  • Сливочное масло – 110 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Мука – 210 гр
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Мак – 30 гр

Ингредиенты для крема

  • Крем-сыр– 150 гр
  • Сливки от 30% – 70 мл
  • Сахарная пудра – 40 гр

Способ приготовления

1. Растираем сахар с цедрой лимона.

2. К мягкому маслу добавляем сахар с лимонной цедрой и яйцом.

Лимонно-маковое печенье: самый простой рецепт, с которым справятся даже начинающие

3. Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель, соду, соль и мак. Добавляем к тесту.

4. Формируем из теста шарики по 40 гр каждый.

Лимонно-маковое печенье: самый простой рецепт, с которым справятся даже начинающие

5. Выпекаем в течение 7-10 мин при 170°.

6. Для приготовления крема смешиваем все ингредиенты и взбиваем до стабильных пиков.

Лимонно-маковое печенье: самый простой рецепт, с которым справятся даже начинающие

7. Украшаем печенье кремом, половинками лимона и маком.

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