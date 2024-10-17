Печенье – это вид выпечки, идеально подходящий для кофе или чая. У каждого человека есть именно тот вид печенья, что ему больше всего нравится. Но есть и нравящиеся абсолютно всем и бесспорно.

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Рецептом приготовления такого печенья в Instagram поделилась шеф-повар Екатерина Пескова. Она рассказала, как приготовить лимонное маковое печенье. Оказалось, что это совсем не сложно и справиться с ним может даже начинающий.

Ингредиенты

Сахар – 200 гр

Цедра лимона – 1 шт

Сливочное масло – 110 гр

Яйцо – 1 шт

Мука – 210 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Мак – 30 гр

Ингредиенты для крема

Крем-сыр– 150 гр

Сливки от 30% – 70 мл

Сахарная пудра – 40 гр

Способ приготовления

1. Растираем сахар с цедрой лимона.

2. К мягкому маслу добавляем сахар с лимонной цедрой и яйцом.

3. Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель, соду, соль и мак. Добавляем к тесту.

4. Формируем из теста шарики по 40 гр каждый.

5. Выпекаем в течение 7-10 мин при 170°.

6. Для приготовления крема смешиваем все ингредиенты и взбиваем до стабильных пиков.

7. Украшаем печенье кремом, половинками лимона и маком.

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