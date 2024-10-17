Лимонно-маковое печенье: самый простой рецепт, с которым справятся даже начинающие
Печенье – это вид выпечки, идеально подходящий для кофе или чая. У каждого человека есть именно тот вид печенья, что ему больше всего нравится. Но есть и нравящиеся абсолютно всем и бесспорно.
Рецептом приготовления такого печенья в Instagram поделилась шеф-повар Екатерина Пескова. Она рассказала, как приготовить лимонное маковое печенье. Оказалось, что это совсем не сложно и справиться с ним может даже начинающий.
Ингредиенты
- Сахар – 200 гр
- Цедра лимона – 1 шт
- Сливочное масло – 110 гр
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 210 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Сода – ½ ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Мак – 30 гр
Ингредиенты для крема
- Крем-сыр– 150 гр
- Сливки от 30% – 70 мл
- Сахарная пудра – 40 гр
Способ приготовления
1. Растираем сахар с цедрой лимона.
2. К мягкому маслу добавляем сахар с лимонной цедрой и яйцом.
3. Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель, соду, соль и мак. Добавляем к тесту.
4. Формируем из теста шарики по 40 гр каждый.
5. Выпекаем в течение 7-10 мин при 170°.
6. Для приготовления крема смешиваем все ингредиенты и взбиваем до стабильных пиков.
7. Украшаем печенье кремом, половинками лимона и маком.
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