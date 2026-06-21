Лучше, чем магазинные: как приготовить вкусное куриное джерки в духовке
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Домашнее куриные джерки набирают популярность благодаря простому составу и насыщенному вкусу. В отличие от многих готовых снеков, вы сами контролируете количество специй и качество продуктов. Для приготовления понадобится лишь куриное филе и любимые приправы, а основную работу выполнит духовка.
Идея приготовления вкусного куриного джерки в духовке опубликована на странице фудблогерши cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- смесь специй для мяса – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе промойте и тщательно просушите бумажными полотенцами.
2. Нарежьте мясо тонкими длинными ломтиками одинаковой толщины.
3. Переложите кусочки в глубокую миску и добавьте смесь специй.
4. Аккуратно перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусочек мяса.
5. Накройте миску пищевой пленкой или крышкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 24 часа.
6. Замаринованное филе выложите на решетку так, чтобы кусочки не соприкасались друг с другом.
7. Разогрейте духовку до 80 градусов.
8. Сушите куриные джерки примерно 3 часа. При необходимости время можно немного увеличить в зависимости от толщины кусочков и особенностей духовки.
9. Готовое мясо достаньте из духовки и полностью остудите.
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