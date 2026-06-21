Домашнее куриные джерки набирают популярность благодаря простому составу и насыщенному вкусу. В отличие от многих готовых снеков, вы сами контролируете количество специй и качество продуктов. Для приготовления понадобится лишь куриное филе и любимые приправы, а основную работу выполнит духовка.

Идея приготовления вкусного куриного джерки в духовке опубликована на странице фудблогерши cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

смесь специй для мяса – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте и тщательно просушите бумажными полотенцами.

2. Нарежьте мясо тонкими длинными ломтиками одинаковой толщины.

3. Переложите кусочки в глубокую миску и добавьте смесь специй.

4. Аккуратно перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусочек мяса.

5. Накройте миску пищевой пленкой или крышкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 24 часа.

6. Замаринованное филе выложите на решетку так, чтобы кусочки не соприкасались друг с другом.

7. Разогрейте духовку до 80 градусов.

8. Сушите куриные джерки примерно 3 часа. При необходимости время можно немного увеличить в зависимости от толщины кусочков и особенностей духовки.

9. Готовое мясо достаньте из духовки и полностью остудите.

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