Вместо привычных картофельных драников можно приготовить вкусные кабачковые блины. Сезон такого овоща именно сейчас в разгаре, поэтому продукт стоит активно добавлять в рацион. Готовятся блины элементарно и из доступных продуктов.

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Идея приготовления вкусных кабачковых блинов с сыром и зеленью опубликована на странице фудблогера Анастасии Панас (pns anastasia) в Instagram. Очень вкусно подавать со сметаной или другими любимыми соусами.

Ингридиенты:

кабачок – 1 большой

сыр моцарелла – 100 г

яйцо – 1 шт.

зелень – пучок

чеснок – 2 зубчика

соль, перец – по вкусу

мука – 3-4 ст.л. с горкой

Способ приготовления:

1. Кабачок почистить от кожуры.

2. Обрезать края и натереть.

3. Руками выжать из кабачка воду и переложить в миску.

4. Добавить моцареллу, яйцо, соль, перец, нарезанную зелень.

5. Натереть чеснок и добавить муку.

6. Хорошо перемешать.

7. Жарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

8. Подавать со сметаной.

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