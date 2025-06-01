Лучше классических драников: как приготовить вкусные кабачковые блины с сыром и зеленью
Вместо привычных картофельных драников можно приготовить вкусные кабачковые блины. Сезон такого овоща именно сейчас в разгаре, поэтому продукт стоит активно добавлять в рацион. Готовятся блины элементарно и из доступных продуктов.
Идея приготовления вкусных кабачковых блинов с сыром и зеленью опубликована на странице фудблогера Анастасии Панас (pns anastasia) в Instagram. Очень вкусно подавать со сметаной или другими любимыми соусами.
Ингридиенты:
- кабачок – 1 большой
- сыр моцарелла – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- зелень – пучок
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец – по вкусу
- мука – 3-4 ст.л. с горкой
Способ приготовления:
1. Кабачок почистить от кожуры.
2. Обрезать края и натереть.
3. Руками выжать из кабачка воду и переложить в миску.
4. Добавить моцареллу, яйцо, соль, перец, нарезанную зелень.
5. Натереть чеснок и добавить муку.
6. Хорошо перемешать.
7. Жарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
8. Подавать со сметаной.
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