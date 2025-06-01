Лучше классических драников: как приготовить вкусные кабачковые блины с сыром и зеленью

Екатерина Ягович
Кулинария
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Лучше классических драников: как приготовить вкусные кабачковые блины с сыром и зеленью

Вместо привычных картофельных драников можно приготовить вкусные кабачковые блины. Сезон такого овоща именно сейчас в разгаре, поэтому продукт стоит активно добавлять в рацион. Готовятся блины элементарно и из доступных продуктов.

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Идея приготовления вкусных кабачковых блинов с сыром и зеленью опубликована на странице фудблогера Анастасии Панас (pns anastasia) в Instagram. Очень вкусно подавать со сметаной или другими любимыми соусами.

Лучше классических драников: как приготовить вкусные кабачковые блины с сыром и зеленью

Ингридиенты:

  • кабачок – 1 большой
  • сыр моцарелла – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • зелень – пучок
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль, перец – по вкусу
  • мука – 3-4 ст.л. с горкой

Способ приготовления:

Лучше классических драников: как приготовить вкусные кабачковые блины с сыром и зеленью

1. Кабачок почистить от кожуры.

2. Обрезать края и натереть.

Лучше классических драников: как приготовить вкусные кабачковые блины с сыром и зеленью

3. Руками выжать из кабачка воду и переложить в миску.

Лучше классических драников: как приготовить вкусные кабачковые блины с сыром и зеленью

4. Добавить моцареллу, яйцо, соль, перец, нарезанную зелень.

5. Натереть чеснок и добавить муку.

Лучше классических драников: как приготовить вкусные кабачковые блины с сыром и зеленью

6. Хорошо перемешать.

7. Жарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Лучше классических драников: как приготовить вкусные кабачковые блины с сыром и зеленью

8. Подавать со сметаной.

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