Лучше котлет: как приготовить сочные фрикадельки из фарша в грибном соусе

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
180
Лучше котлет: как приготовить сочные фрикадельки из фарша в грибном соусе

В картофель, макароны и гречки будет очень вкусно подать сочные фрикадельки. Фарш для такого блюда подойдет любой. Прекрасным дополнением к мясу будет скрюченный грибной соус.

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Идея приготовления сочных фрикаделек в грибном соусе опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Изделия будут совсем нежирными.

Лучше котлет: как приготовить сочные фрикадельки из фарша в грибном соусе

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • соль, перец, специи – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • лук – 1 шт.
  • несколько зубчиков чеснока
  • шампиньоны – 200 г
  • сливки – 200 мл.
  • поста – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Лучше котлет: как приготовить сочные фрикадельки из фарша в грибном соусе

1. На сковороде обжарить нарезанный лук и чеснок.

2. Добавить шампиньоны и готовить их к готовности.

Лучше котлет: как приготовить сочные фрикадельки из фарша в грибном соусе

3. Влить сливки.

4. Добавить соль, перец – по вкусу.

Лучше котлет: как приготовить сочные фрикадельки из фарша в грибном соусе

5. К фаршу добавить соль, перец и специи.

6. Всё хорошо перемешать и сформировать маленькие фрикадельки.

Лучше котлет: как приготовить сочные фрикадельки из фарша в грибном соусе

7. Выложить его в сковороду.

8. Накрыть крышкой и готовить на небольшом огне 25-30 минут.

Лучше котлет: как приготовить сочные фрикадельки из фарша в грибном соусе

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