В картофель, макароны и гречки будет очень вкусно подать сочные фрикадельки. Фарш для такого блюда подойдет любой. Прекрасным дополнением к мясу будет скрюченный грибной соус.

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Идея приготовления сочных фрикаделек в грибном соусе опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Изделия будут совсем нежирными.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

соль, перец, специи – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

лук – 1 шт.

несколько зубчиков чеснока

шампиньоны – 200 г

сливки – 200 мл.

поста – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарить нарезанный лук и чеснок.

2. Добавить шампиньоны и готовить их к готовности.

3. Влить сливки.

4. Добавить соль, перец – по вкусу.

5. К фаршу добавить соль, перец и специи.

6. Всё хорошо перемешать и сформировать маленькие фрикадельки.

7. Выложить его в сковороду.

8. Накрыть крышкой и готовить на небольшом огне 25-30 минут.

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