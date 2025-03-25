Лучше котлет: как приготовить сочные фрикадельки из фарша в грибном соусе
В картофель, макароны и гречки будет очень вкусно подать сочные фрикадельки. Фарш для такого блюда подойдет любой. Прекрасным дополнением к мясу будет скрюченный грибной соус.
Идея приготовления сочных фрикаделек в грибном соусе опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Изделия будут совсем нежирными.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- соль, перец, специи – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- лук – 1 шт.
- несколько зубчиков чеснока
- шампиньоны – 200 г
- сливки – 200 мл.
- поста – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. На сковороде обжарить нарезанный лук и чеснок.
2. Добавить шампиньоны и готовить их к готовности.
3. Влить сливки.
4. Добавить соль, перец – по вкусу.
5. К фаршу добавить соль, перец и специи.
6. Всё хорошо перемешать и сформировать маленькие фрикадельки.
7. Выложить его в сковороду.
8. Накрыть крышкой и готовить на небольшом огне 25-30 минут.
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