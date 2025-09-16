Видео дня
Лучше любых намазок: как приготовить вкусный паштет из печени за считанные минуты
Печень – ценный продукт, который должен быть в рационе каждого человека. Самое простое блюдо, которое можно приготовить из такого мяса, – это паштет. Он будет значительно полезнее любых магазинных намазок. К тому же, более бюджетный.
Идея приготовления вкусного домашнего паштета из печени опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- печень – 400 г
- морковь – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- соль перец по вкусу
- чеснок – 1 маленькая головка
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Очистите овощи.
2. Нарежьте и положите в форму.
3. Туда же положите печень.
4. Добавьте специй и отправьте в духовку запекаться до готовности овощей.
5. Взбейте все блендером до однородности.
6. Добавьте масло и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: