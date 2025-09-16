Печень – ценный продукт, который должен быть в рационе каждого человека. Самое простое блюдо, которое можно приготовить из такого мяса, – это паштет. Он будет значительно полезнее любых магазинных намазок. К тому же, более бюджетный.

Видео дня

Идея приготовления вкусного домашнего паштета из печени опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

печень – 400 г

морковь – 2 шт.

лук – 1 шт.

соль перец по вкусу

чеснок – 1 маленькая головка

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Очистите овощи.

2. Нарежьте и положите в форму.

3. Туда же положите печень.

4. Добавьте специй и отправьте в духовку запекаться до готовности овощей.

5. Взбейте все блендером до однородности.

6. Добавьте масло и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: