Лучше любых намазок: как приготовить вкусный паштет из печени за считанные минуты

Печень – ценный продукт, который должен быть в рационе каждого человека. Самое простое блюдо, которое можно приготовить из такого мяса, – это паштет. Он будет значительно полезнее любых магазинных намазок. К тому же, более бюджетный.

Идея приготовления вкусного домашнего паштета из печени опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • печень – 400 г
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • соль перец по вкусу
  • чеснок – 1 маленькая головка
  • сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Очистите овощи.

2. Нарежьте и положите в форму.

3. Туда же положите печень.

4. Добавьте специй и отправьте в духовку запекаться до готовности овощей.

5. Взбейте все блендером до однородности.

6. Добавьте масло и перемешайте.

