Лучше магазинных: как приготовить вкусную домашнюю намазку из кабачков

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Лучше магазинных: как приготовить вкусную домашнюю намазку из кабачков

В летний период стоит отказаться от магазинных намазок, потому что есть кабачки. Из них можно сделать очень вкусную закуску на хлеб. В составе только очень простые и бюджетные ингредиенты, а также никакой химии.

Идея приготовления ленивой кабачковой намазки опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Лучше магазинных: как приготовить вкусную домашнюю намазку из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 большой или 2 средних (800 г)
  • лук – 1 шт.
  • плавленый сырок – 2 шт.
  • укроп
  • соль
  • перец
  • чеснок

Способ приготовления:

Лучше магазинных: как приготовить вкусную домашнюю намазку из кабачков

1. Обжарить лук на маленьком огне.

2. Через 3 минуты добавить нарезанный на кубики кабачок.

Лучше магазинных: как приготовить вкусную домашнюю намазку из кабачков

3. После того, как он пустит воду, посолить, поперчить.

Лучше магазинных: как приготовить вкусную домашнюю намазку из кабачков

4. Добавить чеснок и тушить до мягкости.

5. Затем взбить его в блендере вместе с плавленым сырком и укропом до однородности.

Лучше магазинных: как приготовить вкусную домашнюю намазку из кабачков

6. Всю эту массу переложить в судочек.

7. Отставить в холодильник на час.

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