В летний период стоит отказаться от магазинных намазок, потому что есть кабачки. Из них можно сделать очень вкусную закуску на хлеб. В составе только очень простые и бюджетные ингредиенты, а также никакой химии.

Идея приготовления ленивой кабачковой намазки опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 большой или 2 средних (800 г)

лук – 1 шт.

плавленый сырок – 2 шт.

укроп

соль

перец

чеснок

Способ приготовления:

1. Обжарить лук на маленьком огне.

2. Через 3 минуты добавить нарезанный на кубики кабачок.

3. После того, как он пустит воду, посолить, поперчить.

4. Добавить чеснок и тушить до мягкости.

5. Затем взбить его в блендере вместе с плавленым сырком и укропом до однородности.

6. Всю эту массу переложить в судочек.

7. Отставить в холодильник на час.

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