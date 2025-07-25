Лучше магазинных: как приготовить вкусную домашнюю намазку из кабачков
В летний период стоит отказаться от магазинных намазок, потому что есть кабачки. Из них можно сделать очень вкусную закуску на хлеб. В составе только очень простые и бюджетные ингредиенты, а также никакой химии.
Идея приготовления ленивой кабачковой намазки опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 большой или 2 средних (800 г)
- лук – 1 шт.
- плавленый сырок – 2 шт.
- укроп
- соль
- перец
- чеснок
Способ приготовления:
1. Обжарить лук на маленьком огне.
2. Через 3 минуты добавить нарезанный на кубики кабачок.
3. После того, как он пустит воду, посолить, поперчить.
4. Добавить чеснок и тушить до мягкости.
5. Затем взбить его в блендере вместе с плавленым сырком и укропом до однородности.
6. Всю эту массу переложить в судочек.
7. Отставить в холодильник на час.
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