Лучше магазинных намазок: как приготовить вкусный паштет из фасоли и сушеных грибов

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Лучше магазинных намазок: как приготовить вкусный паштет из фасоли и сушеных грибов

Вместо магазинных намазок неизвестного происхождения можно приготовить очень вкусный и нежный паштет из фасоли и грибов. Если все хорошо взбить, масса получается однородной и в меру густой. Идеально для того, чтобы сделать легкие закуски для праздничного стола.

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Идея приготовления нежного паштета из фасоли и белых грибов опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Такое блюдо с уверенностью можно назвать осенним, потому что именно сейчас сезон тех продуктов, которые в основе.

Лучше магазинных намазок: как приготовить вкусный паштет из фасоли и сушеных грибов

Ингредиенты:

  • фасоль (белая большая) – 500 г
  • грибы белые сушеные – 50 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 4 зубка
  • горчица – 1 ч.л.
  • соль, перец, паприка

Способ приготовления:

Лучше магазинных намазок: как приготовить вкусный паштет из фасоли и сушеных грибов

1. Фасоль отварить до готовности в подсоленной воде.

2. Грибы залить крутым кипятком на 15-20 минут.

3. Нарезать лук маленьким кубиком.

Лучше магазинных намазок: как приготовить вкусный паштет из фасоли и сушеных грибов

4. Морковь натереть на мелкой терке.

5. Размоченные грибы произвольно нарезать (воду из них не выливать).

Лучше магазинных намазок: как приготовить вкусный паштет из фасоли и сушеных грибов

6. Поджарить лук до желтого цвета, добавить морковь, протушить.

7. Добавить грибы, соль, перец, паприку, воду из грибов, все перемешать.

Лучше магазинных намазок: как приготовить вкусный паштет из фасоли и сушеных грибов

8. Добавить отварную фасоль, выжать чеснок и еще тушить минут 15-20.

Лучше магазинных намазок: как приготовить вкусный паштет из фасоли и сушеных грибов

9. Далее переложить все в чашу блендера, добавить горчицу и взбить паштет до однородной массы.

Лучше магазинных намазок: как приготовить вкусный паштет из фасоли и сушеных грибов

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