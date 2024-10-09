Вместо магазинных намазок неизвестного происхождения можно приготовить очень вкусный и нежный паштет из фасоли и грибов. Если все хорошо взбить, масса получается однородной и в меру густой. Идеально для того, чтобы сделать легкие закуски для праздничного стола.

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Идея приготовления нежного паштета из фасоли и белых грибов опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Такое блюдо с уверенностью можно назвать осенним, потому что именно сейчас сезон тех продуктов, которые в основе.

Ингредиенты:

фасоль (белая большая) – 500 г

грибы белые сушеные – 50 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт

чеснок – 4 зубка

горчица – 1 ч.л.

соль, перец, паприка

Способ приготовления:

1. Фасоль отварить до готовности в подсоленной воде.

2. Грибы залить крутым кипятком на 15-20 минут.

3. Нарезать лук маленьким кубиком.

4. Морковь натереть на мелкой терке.

5. Размоченные грибы произвольно нарезать (воду из них не выливать).

6. Поджарить лук до желтого цвета, добавить морковь, протушить.

7. Добавить грибы, соль, перец, паприку, воду из грибов, все перемешать.

8. Добавить отварную фасоль, выжать чеснок и еще тушить минут 15-20.

9. Далее переложить все в чашу блендера, добавить горчицу и взбить паштет до однородной массы.

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